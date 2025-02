Cambios en Gran Hermano: Telefe suspende la gala de eliminación

gala de nominación gran hermano.jpg

De esta manera, aquellos que asisten personalmente al estudio televisivo deberán hacer sus arreglos para estar presentes el día lunes 3 de marzo, que es uno de los dos feriados de este próximo fin de semana.

¿Furia vuelve como jugadora a Gran Hermano?

Lo cierto es que, ante la novedad del "Golden Ticket" para exjugadores, muchos comenzaron a especular en la posibilidad de que Juliana "Furia" Scaglione se postule, ya que la dinámica de este reingreso será a voluntad, lo que significa que todos los exparticipantes pueden colocarse como candidatos por deseo propio y, luego, el público decidirá de manera telefónica quién volverá a la casa más famosa del país.

Reconciliada con Telefe tras su abrupta salida del canal y convertida en analista, la polémica exparticipante confirmó que formará parte de la lista de exparticipantes para que la gente vote y decida si quiere que ella vuelva a entrar al juego.

furia Furia Scaglione, exparticipante de Gran Hermano 2023-2024.

Así lo confirmó en diálogo con "Se picó" (Mix TV), ciclo que conduce Gastón Trezeguet junto a Laura Ubfal, dos de los grandes fanáticos de Furia: "Mirá, me acaban de llamar tres compañeros que me dijeron que si me postulo ellos pierden sus chances, así que lo que les tengo que decir es que sí, que me voy a postular", dijo, lo que fue inmediatamente celebrado por los panelistas que tanto la apoyaron en su propia temporada de GH.

Y agregó: "A ver, tenemos la oportunidad todos, o sea, que no tengan miedo, cada uno todavía tiene su fandom, así que nada, está bueno que la gente participe y demás, si tienen ganas, obvio", señaló picante.

furia golden ticket gh.mp4