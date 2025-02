Gran Hermano: Santiago del Moro anunció quiénes pueden anotarse en el Golden Ticket

Luego de la expulsión de Luca Figurelli de Gran Hermano, quien se convirtió en el tercer eliminado de esta edición, ahora se conoció que el reality no dejará el juego con un jugador menos. Lo cierto es que Santiago del Moro dejó en claro que la producción tomó una medida particular para poder incorporar a nuevos participantes. Que, la realidad, de nuevos no tienen mucho. Esto es porque, según confirmó el conductor, podrán volver jugadores de ediciones anteriores.