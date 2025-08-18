La Voz Argentina: Luck Ra defendió sus elecciones musicales y armó debate en redes

luck ra

Nico Occhiato, conductor del ciclo, acompañó la explicación del coach, subrayando la intención de ofrecer a los participantes oportunidades para enfrentar desafíos escénicos complejos. Finalmente, pese al debate en redes, Luck Ra mantuvo su postura y continuó con la dinámica de su equipo, defendiendo la cumbia como herramienta de expresión y crecimiento para los concursantes.

La reacción de la audiencia evidencia cómo las decisiones de los coaches se transforman en un factor clave de interacción y discusión, más allá del resultado de la competencia.