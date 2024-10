Camila Homs quedó eliminada de Bake Off Famosos

Fue una de las mejores participantes de "Bake Off Famosos" por su prolijidad y creatividad, pero finalmente Cami Homs quedó fuera del certamen. Esto es porque la ex de Rodrigo De Paul no logró superar una serie de desafíos que complicaron su permanencia y la convirtieron en la séptima eliminada del concurso. Todo comenzó cuando en el episodio anterior, Homs presentó unas donas que fueron criticadas por el jurado, al punto de que Damián Betular destacó que no pudo comerlas.