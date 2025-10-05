Nazarena Vélez hará teatro con un ex Gran Hermano en Carlos Paz

Nacho Castañares habló de la salud de Thiago Medina

Nacho Castañares se tomó un momento al inicio del streaming Fuera de Joda para hablar sobre el delicado estado de salud de su amigo y ex compañero de Gran Hermano Thiago Medina, quien se encuentra internado tras el grave accidente de moto que sufrió a principios de septiembre. Nacho destacó la importancia de usar su programa como una plataforma para pedir apoyo a sus seguidores debido al estado crítico del también influencer.

A pesar de que la situación sigue siendo delicada, Nacho trajo un mensaje de esperanza: "Por suerte está estable y está recibiendo todos los controles, gracias a los médicos del hospital y toda la atención necesaria que un accidente así conlleva".