Nazarena Vélez hará teatro con un ex Gran Hermano en Carlos Paz
La actriz protagonizará una obra junto a uno de los ex GH más queridos. Conocé de quién se trata y cómo será su trabajo en conjunto.
La temporada de verano se prepara para recibir una de las apuestas teatrales más esperadas. Nazarena Vélez anunció el regreso de la obra Suspendan la boda, una producción que protagoniza y produce junto a su hija, Barbie Vélez. Sin embargo, la compañía sorprenderá al público al cambiar su tradicional plaza de verano que se aleja completamente de su destino tradicional.
Según la información confirmada por Ángel de Brito en LAM (América TV), la obra se mudará a Villa Carlos Paz en lugar de Mar del Plata, donde el elenco acostumbra a presentarse durante la temporada.
Además de este cambio de locación, el periodista confirmó una importante adición al reparto: el ex participante de Gran Hermano, Nacho Castañares. El joven, que actualmente tiene su propio programa en Stream Telefe y es uno de los más queridos del reality, se sumará a la madre y a la hija en el escenario cordobés. Ángel de Brito confirmó la noticia citando la novedad sobre su panelista: “Nazarena no va a Mar del Plata, va a Carlos Paz. Y contrató a un ex Gran Hermano: Nacho Castañares”.
De esta forma, la obra teatral Suspendan la boda no solo renueva su destino para el verano, sino que también suma una figura mediática proveniente de uno de los realities más exitosos de la televisión. Que, por si esto fuera poco, se convirtió en uno de los influencers más buscados y respetados de la actualidad.
Nacho Castañares habló de la salud de Thiago Medina
Nacho Castañares se tomó un momento al inicio del streaming Fuera de Joda para hablar sobre el delicado estado de salud de su amigo y ex compañero de Gran Hermano Thiago Medina, quien se encuentra internado tras el grave accidente de moto que sufrió a principios de septiembre. Nacho destacó la importancia de usar su programa como una plataforma para pedir apoyo a sus seguidores debido al estado crítico del también influencer.
A pesar de que la situación sigue siendo delicada, Nacho trajo un mensaje de esperanza: "Por suerte está estable y está recibiendo todos los controles, gracias a los médicos del hospital y toda la atención necesaria que un accidente así conlleva".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario