La reacción de Fede Bal cuando Mirtha Legrand lo trató de mentiroso serial

"Yo soy servicio, Mirtha, yo realmente quiero que la pases bien": "Fede" Bal se siente "en un gran momento" porque tiene "vínculos sexoafectivos" en los que vomita la "verdad".



La sinceridad y los nuevos vínculos de Fede Bal

Ante el constante aburrimiento, Mirtha Legrand quiso saber cómo manejaba el fin de esos romances. “Y vos te aburrís... ¿cómo se los decís?“, continuó la conductora. Así, a pesar de responder sin tapujos, Bal se mostró poco orgulloso de su comportamiento pasado: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha".

De esta forma, el actor se definió en una nueva etapa de su vida amorosa, donde la sinceridad brutal y la ausencia de compromiso formal son su nueva bandera.