La reacción de Fede Bal cuando Mirtha Legrand lo trató de mentiroso serial
El actor visitó "La noche de Mirtha" y fue duramente criticado por la conductora. Los detalles de sus declaraciones y su reacción.
Fede Bal se sentó a la mesa de La Noche de Mirtha este sábado 4 de octubre y protagonizó un sincero intercambio con la conductora sobre su vida amorosa, explicando por qué sus relaciones tienden a ser breves. El actor admitió que su comportamiento se debe a un patrón personal que está intentando modificar.
El hijo de Carmen Barbieri justificó su historial diciendo que existe una nueva dinámica de pareja: “La gente se está vinculando de otra manera, yo mentí mucho y no lo digo orgulloso, estoy cambiando, lo mío es un paso antes de las relaciones abiertas”.
Fue entonces cuando la Chiqui no tardó en calificarlo, bromeando con su fama: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejas? ¿Te desenamoras o cómo es la cosa?“. Fede Bal se definió a sí mismo como un amante de ascensos veloces y descensos igualmente rápidos en el plano sentimental.
“Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual, tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”, confesó el actor.
Mirtha resumió y repreguntó si la responsabilidad estaba en él o en la otra persona. “Se te va el amor, ¿la falla está en vos o en la otra persona?”, iindagó. Ante esto, Fede asumió la culpa: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas".
La sinceridad y los nuevos vínculos de Fede Bal
Ante el constante aburrimiento, Mirtha Legrand quiso saber cómo manejaba el fin de esos romances. “Y vos te aburrís... ¿cómo se los decís?“, continuó la conductora. Así, a pesar de responder sin tapujos, Bal se mostró poco orgulloso de su comportamiento pasado: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha".
De esta forma, el actor se definió en una nueva etapa de su vida amorosa, donde la sinceridad brutal y la ausencia de compromiso formal son su nueva bandera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario