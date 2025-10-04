Camila Homs y José Sosa ya tienen nombre: cómo llamarán a su primera hija juntos
Con un tierno posteo, la influencer y el futbolista compartieron con sus seguidores el nombre de su hija en camino.
Aunque se trata de su tercer embarazo, Camila Homs se muestra más activa que nunca, según confesó ella misma el lunes pasado durante la fiesta de entrega de los Martín Fierro. Junto a su pareja, el futbolista José Sosa, ambos cuentan los días para recibir a su futura hija.
Este viernes, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente el nombre de la pequeña que se sumará a la familia. "Los papás de Aitu", escribió la flamante mamá en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotos, dejando entrever que Aitana es el nombre elegido para la primera hija que tendrán juntos.
En las imágenes, en blanco y negro, se puede ver a Sosa abrazando de espaldas a la modelo mientras acaricia su panza.
Tal como se esperaba, la publicación recibió miles de likes y numerosos comentarios de felicitaciones y buenos deseos de sus seguidores, quienes celebraron a la familia ensamblada que ya conforman, incluyendo los hijos que cada uno tiene de relaciones anteriores. Entre los mensajes se leían: “Hermosos, se merecen lo lindo del mundo”, “Divinos, José pedile matrimonio, León” y “Amo el nombre”.
De esta manera, la ex participante de Bake Off Famosos confirmó que Aitana será el nombre de su hija, que nacerá a comienzos de 2026. Se trata de un nombre original, de origen vasco y también con raíces catalanas, cuyo significado más común es "la más alta" o "gloria", asociado a conceptos de belleza natural, elegancia y fortaleza, inspirado en la famosa sierra de Aitana en España.
Camila Homs y sus planes de boda
Recientemente, Camila Homs expresó ante los medios sus deseos de casarse con José Sosa, aunque aclaró que primero espera la llegada de su hija. La modelo y el futbolista ya forman una familia consolidada, viviendo juntos desde hace más de dos años.
Por otro lado, respecto al próximo matrimonio de su ex, Rodrigo de Paul, con Tini Stoessel en diciembre, Homs adoptó una postura indiferente, asegurando que mientras sus hijos —Francesca y Bautista De Paul— se sientan cómodos y felices en los momentos que comparten con ambos padres, no habrá ningún tipo de conflicto.
