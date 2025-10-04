Camila Homs y José Sosa ya tienen nombre: cómo llamarán a su primera hija juntos

De esta manera, la ex participante de Bake Off Famosos confirmó que Aitana será el nombre de su hija, que nacerá a comienzos de 2026. Se trata de un nombre original, de origen vasco y también con raíces catalanas, cuyo significado más común es "la más alta" o "gloria", asociado a conceptos de belleza natural, elegancia y fortaleza, inspirado en la famosa sierra de Aitana en España.

Camila Homs y sus planes de boda

Recientemente, Camila Homs expresó ante los medios sus deseos de casarse con José Sosa, aunque aclaró que primero espera la llegada de su hija. La modelo y el futbolista ya forman una familia consolidada, viviendo juntos desde hace más de dos años.

Por otro lado, respecto al próximo matrimonio de su ex, Rodrigo de Paul, con Tini Stoessel en diciembre, Homs adoptó una postura indiferente, asegurando que mientras sus hijos —Francesca y Bautista De Paul— se sientan cómodos y felices en los momentos que comparten con ambos padres, no habrá ningún tipo de conflicto.