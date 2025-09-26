El duro relato de Camila Homs tras perder un embarazo: "Estaba completamente sola"
Mientras se prepara para la llegada de su tercer bebé, la modelo habló de una etapa que le tocó atravesar antes de tener a sus dos hijos Francesca y Bautista.
Durante una entrevista en streaming, Cami Homs sorprendió al abrirse sobre un tema muy personal: reveló que antes de ser mamá de Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Rodrigo de Paul, sufrió la pérdida de un embarazo.
Actualmente, la modelo está nuevamente en la dulce espera, esta vez de una nena junto al futbolista José Sosa. En ese contexto, le consultaron: "¿Es tu embarazo más relajado?". Y ella respondió con sinceridad: "Yo creo que sí, aunque nunca me terminé de relajar en ningún embarazo, sobre todo en la primera etapa, en ninguno de los tres, porque yo perdí un embarazo".
En este sentido, Cami detalló que esa pérdida ocurrió cuando tenía dos meses y medio de gestación: "Y está ese miedo constante. Es la primera etapa y es normal, a muchísimas mujeres les pasa esto y como es una noticia fea no se comparte".
Con mucha franqueza, explicó por qué nunca antes lo había contado: "Nunca me animé a decirlo porque es algo horrible, pero es lo más natural que a una mujer le puede pasar. No tienen que frustrarse, no se tienen que rendir, tienen que seguir intentándolo. A seis de diez mujeres les pasa, no quiero asustar a ninguna mujer que quiera ser madre, es probable que te pase y no vas a ser rara, no te tenés que castigar porque es algo normal de la vida".
Al recordar lo vivido, la modelo describió aquel duro momento: "Era mi primer embarazo, estaba en Italia y estaba completamente sola, me fui a hacer una ecografía sola y me dijeron 'mirá que el bebé ya no tiene latidos'. Fue una situación horrible, me tuvieron que operar, quedé internada porque tuve una hemorragia tremenda, pero después salís adelante y como el milagro de que quedaste esa vez embarazada, lo vas a poder volver a hacer".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario