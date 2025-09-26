El duro relato de Camila Homs tras perder un embarazo: "Estaba completamente sola"

Con mucha franqueza, explicó por qué nunca antes lo había contado: "Nunca me animé a decirlo porque es algo horrible, pero es lo más natural que a una mujer le puede pasar. No tienen que frustrarse, no se tienen que rendir, tienen que seguir intentándolo. A seis de diez mujeres les pasa, no quiero asustar a ninguna mujer que quiera ser madre, es probable que te pase y no vas a ser rara, no te tenés que castigar porque es algo normal de la vida".