Camilota, hermana de Thiago Medina, aseguró que están pidiendo plata en su nombre: "Ayúdenme a denunciar"

Mientras tanto, la familia del joven mantiene la esperanza tras los últimos reportes médicos. Su expareja, Daniela Celis, compartió la buena noticia de una evolución favorable: “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”, contó.

Finalmente, agregó: "Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”.

