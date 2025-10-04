Camilota, hermana de Thiago Medina, aseguró que están pidiendo plata en su nombre: "Ayúdenme a denunciar"
La hermana del exparticipante de Gran Hermano, que aún permanece internado, lanzó un mensaje contra los oportunistas que intentan aprovechar la situación.
En plena etapa de recuperación de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, tras el fuerte accidente en moto, su hermana Camila Deniz -más conocida como "Camilota"- salió al cruce de un intento de fraude que buscaba aprovecharse de la situación.
La joven, que participó en Cuestión de Peso, advirtió que circula una cuenta falsa en Instagram donde se pide dinero supuestamente destinado a la medicación de Thiago. Para darle credibilidad, los estafadores utilizaron una foto suya y un CBU que aparecía a su nombre. Ante esta maniobra, Camilota decidió grabar dos videos con un contundente mensaje: "Hay una cuenta de Facebook que está pidiendo plata y no soy yo. Vengo a aclarar acá que yo no estoy pidiendo nada", expresó.
Además, pidió la colaboración de sus seguidores para detener el engaño: "Les voy a dejar acá abajo. Vayan a denunciarlo, ayúdenme porque se están tomando atribuciones y no es así. Yo no estoy pidiendo plata, así que me ayudan con un poquitito así podemos hacer que cierren esa cuenta y que dejen de hablar cosas que no son y dejarme mal a mí", sostuvo con firmeza.
"Yo no estoy pidiendo colaboración para nada. Así que ayúdenme, encima están usando una foto mía y de mi sobrina. Vergüenza les tiene que dar, porque están tomando esta situación para sacar plata y no es así", cerró Camilota.
Mientras tanto, la familia del joven mantiene la esperanza tras los últimos reportes médicos. Su expareja, Daniela Celis, compartió la buena noticia de una evolución favorable: “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”, contó.
Finalmente, agregó: "Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”.
