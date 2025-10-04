El gesto de fe de Daniela Celis: caminó a Luján para pedir por la salud de Thiago Medina
La exparticipante de Gran Hermano compartió una imagen de su caminata hacia la Basílica, acompañada por una multitud de peregrinos.
Como cada año, miles de personas emprendieron este sábado 4 de octubre el tradicional camino hacia la Basílica de Luján, en una de las manifestaciones religiosas más grandes del país. Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, los fieles se reunieron para agradecer y pedir a la Virgen, patrona de la Argentina.
Entre los participantes se encontró Daniela Celis, quien compartió en sus redes una imagen cargada de emoción. Desde la calle, la exintegrante de Gran Hermano retrató el paso de los peregrinos, que avanzan luciendo pecheras verdes flúo, con la imagen de la Virgen de Luján estampada en negro.
Para muchos, significó un gran gesto de fe de la joven, que acompaña a Thiago Medina en su recuperación diaria tras un brutal accidente en moto.
Esta 51ª edición de la peregrinación volvió a convocar a jóvenes y adultos de todo el país. El recorrido principal comenzó en el Santuario de San Cayetano de Liniers (Cuzco 150, CABA) y se extendió a lo largo de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján.
De acuerdo con la organización, la salida oficial se realizó a las 10 de la mañana, acompañada por la Imagen Peregrina de la Virgen, que guió a los caminantes durante toda la jornada y la noche. Como es tradición, se instalaron puestos sanitarios y de apoyo gratuitos a lo largo del trayecto para asistir a los fieles.
Nueva peregrinación a la Virgen de Luján: tres oraciones para rezarle a la Patrona de la Argentina
Devoción, fe y esperanza se conjugan en la tradicional Peregrinación a Luján, que este fin de semana reunió a miles de fieles en la Basílica de la Virgen de Luján. La cita, que ya forma parte de la historia espiritual de la Argentina, convocó a personas de todas las edades que recorren kilómetros a pie, en bicicleta o en vehículos, llevando consigo la intención de fortalecer la fe y renovar la esperanza.
Durante la jornada, se destacó la práctica de oraciones que, según los creyentes, ofrecen protección, consuelo y guía para los hogares y la comunidad.
Entre los rezos más destacados, los peregrinos repitieron con devoción la Oración de protección: “Virgen de Luján, madre llena de ternura, cubrinos con tu manto y cuidá a nuestras familias. Alejá los peligros y traé paz a nuestros hogares”. Esta plegaria, que busca amparo frente a las dificultades cotidianas, refleja la confianza de los fieles en la intercesión de la Virgen y su rol como guardiana de los hogares.
La devoción popular hacia la Virgen de Luján no solo tiene raíces en la historia religiosa de Argentina, sino que también se manifiesta en las múltiples expresiones culturales y sociales vinculadas a la fe.
El recorrido espiritual también incluyó la Oración por la patria: “Señora de Luján, Patrona de Argentina, te pedimos por nuestra tierra, por los que sufren y por quienes no tienen pan. Derramá unidad y justicia en nuestro pueblo”. Este ruego refleja la preocupación por la situación social y económica del país y la esperanza de que la protección de la Virgen inspire valores de solidaridad y equidad.
Cada año, los peregrinos renuevan este pedido colectivo, recordando que la fe puede ser un motor de unidad y transformación en la sociedad.
Por último, la jornada estuvo marcada por la Oración de amor y esperanza: “Madre querida, iluminá nuestro camino, saná nuestras heridas y regalános la fuerza para seguir adelante con fe y alegría”. Esta plegaria, cargada de emoción y espiritualidad, busca fortalecer la resiliencia de los fieles, alentándolos a superar las adversidades con confianza y optimismo.
La Peregrinación a Luján no solo es un acto religioso, sino también un momento de encuentro comunitario, reflexión personal y reafirmación de valores que atraviesan generaciones.
