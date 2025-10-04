Oriana Sabatini, en la dulce espera: la artista mostró su pancita de cuatro meses y medio
Con una tierna foto desde su hogar, la cantante mostró por primera vez su embarazo. ¡Mirá la imagen que conquistó a todos!
Después del anuncio que conmovió a sus fanáticos, Oriana Sabatini volvió a ser noticia. A tan solo unos días de confirmar que está esperando su primer hijo junto a su esposo, el futbolista Paulo Dybala, la cantante y modelo compartió la primera fotografía de su incipiente pancita, un gesto que generó una ola de ternura entre sus seguidores.
Transitando ya el segundo trimestre del embarazo, la artista atraviesa el cuarto mes de gestación con alegría y plenitud y no duda en compartir los momentos más íntimos de esta nueva experiencia a través de sus redes.
La publicación llegó a través de sus Instagram Stories, donde Oriana compartió una tierna selfie tomada desde el vestidor de su casa en Italia, el hogar que comparte con el jugador de la Roma. En la imagen, se la ve luciendo un top deportivo verde claro y un pantalón de jogging gris holgado, con el que dejó ver su pancita de embarazada.
Posando de perfil frente al espejo, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini mostró con orgullo los primeros cambios en su cuerpo, en una postal que refleja la calma y felicidad que la acompañan en esta etapa.
Fiel a su estilo, Oriana no acompañó la foto con grandes palabras: la imagen habló por sí sola. En cuestión de minutos, las redes estallaron con miles de reacciones y mensajes de amor. Sus fanáticos celebraron su dulzura y el brillo especial que irradia desde que dio la noticia.
La emoción que rodea el embarazo de Oriana y Paulo es compartida también por sus familias. Desde Argentina, Catherine Fulop y Ova Sabatini se mostraron profundamente felices con la llegada de su primera nieta, una noticia que llenó de alegría al clan Sabatini-Fulop.
Cabe recordar que días atrás, en una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América), Oriana había confirmado que espera una nena. Además, reveló un detalle que enterneció a todos: la fecha estimada de parto es el 11 de marzo, el mismo día en que su mamá cumple años. Sin embargo, la cantante reconoció que, al ser primeriza, no descartan que la beba llegue antes, ya que todavía no eligieron el nombre definitivo.
Mientras disfruta de la tranquilidad de su vida en Europa, Oriana sigue activa con sus proyectos profesionales y mantiene una comunicación fluida con sus fans, quienes la acompañan desde los inicios de su carrera. Ahora, con la llegada de su hija, la artista vive uno de los momentos más dulces y esperados de su vida, en compañía del amor de su vida y rodeada de cariño.
