"Se enterró sola", el fuerte mensaje de Camila Homs para Tini Stoessel tras la polémica

Aunque, luego de responder con altura y entereza, lanzó picante: "No tengo nada para decir. Leí solo las cosas que comentaban y la mataban, se enterró sola. Pero no tengo absolutamente nada en contra ella, ya pasó”. Por otro lado, la modelo hizo foco a su relación con el padre de sus hijos, Rodrigo de Paul.

“Con él no hablo absolutamente nada, hablo lo suficiente que sea por los niños, pero nada más. Nunca me voy a meter en su vida privada", admitió Camila y, después explicó que Rodrigo previamente se enojó con ella y la contactó, pero no como se imaginaba: “No fue llamado, fue por mensaje", confirmó. Aún así, ella aseguró no haberle respondido.

No obstante, la influencer aseguró: "No hice nada pero siempre pasa lo mismo y ya sé que si hay que atacar siempre soy la primera". En ese sentido, profundizó: "No dije nada, me enseñaron que la ignorancia a veces es la mejor respuesta a veces, así que así hago, ignoro".

“Por mí que esté bien, ojalá que esté contento en una relación y mis hijos estén contentos, pero no sé nada”, cerró Camila Homs sobre el campeón de la Selección Argentina, Rodrigo de Paul y su posible amorío con otras mujeres.