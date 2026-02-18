El abogado de la China Suárez hizo unas polémicas declaraciones que se volvieron virales: qué dijo
Durante su paso por Neura, el letrado de los famosos cuestionó la cantidad de feriados en Argentina y aseguró que "no labura nadie".
El abogado Agustín Rodríguez, reconocido en el ámbito mediático por representar legalmente a figuras de la talla de Eugenia "La China" Suárez y L-Gante, se convirtió en el centro de una fuerte controversia tras sus recientes declaraciones. En su rol como panelista del ciclo Multiverso Neura, el letrado aprovechó el espacio del canal de streaming para lanzar una crítica despiadada sobre el sistema de descansos y días no laborables en Argentina.
La intervención de Rodríguez se produjo justo al finalizar el receso por Carnaval, un fin de semana largo que, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), movilizó a 3 millones de turistas y generó un impacto económico superior al billón de pesos. A pesar de estas cifras, el abogado manifestó su profundo descontento con la cultura vacacional del país.
Para el letrado, la mentalidad del ciudadano argentino promedio está excesivamente enfocada en el ocio por sobre la productividad. Durante su descargo, cuestionó la ansiedad con la que se esperan los días de descanso: "Lo único que están pensando es en las vacaciones, que deberían ser una excepción, no la regla, no podés vivir de vacaciones, no podés esperar todos los fines de semana largo para rajarte".
Rodríguez no solo apuntó contra los feriados puente, sino que tildó a la Argentina de ser un “país bananero” al asegurar que no existe otra nación con tal cantidad de días festivos. Su diagnóstico fue tajante: según su visión, esta estructura solo contribuye a la falta de trabajo. "Terminemos con los feriados, el que quiere hacer turismo que vaya viernes y el sábado, ¿le vas a dar el viernes y el lunes? No labura nadie, está lleno de vagos y seguimos fomentando vagos", disparó sin filtros.
Otro de los puntos que generó revuelo fue su análisis sobre las dificultades que enfrentan los empleadores debido a los regímenes de licencia actuales. Rodríguez sostuvo que la acumulación de días de vacaciones de los empleados termina forzando a los dueños de negocios a recurrir a su propio núcleo familiar para sostener la actividad.
"Los que tienen emprendimientos termina laburando el dueño porque el empleado tiene 15, 30 o 45 días de vacaciones, el tipo que tiene dos empleados tiene que poner a trabajar a los hijos porque se queda sin gente", detalló.
El abogado, apodado "Ottodog" y con pasado como panelista en programas como Intratables, cerró su discurso vinculando la situación económica personal con la falta de compromiso laboral. "Este país es un viva la pepa, todo el mundo está esperando el feriado porque no da más, ¿de qué no das más, si no laburaste en tu pu... vida? Y después se quejan de que no llegan a fin de mes por culpa del gobierno", concluyó, dejando clara su postura de que la crisis nacional tiene una raíz cultural ligada al esfuerzo.
