El abogado de la China Suárez hizo unas polémicas declaraciones que se volvieron virales: qué dijo

abogado china suarez vacaciones

Otro de los puntos que generó revuelo fue su análisis sobre las dificultades que enfrentan los empleadores debido a los regímenes de licencia actuales. Rodríguez sostuvo que la acumulación de días de vacaciones de los empleados termina forzando a los dueños de negocios a recurrir a su propio núcleo familiar para sostener la actividad.

"Los que tienen emprendimientos termina laburando el dueño porque el empleado tiene 15, 30 o 45 días de vacaciones, el tipo que tiene dos empleados tiene que poner a trabajar a los hijos porque se queda sin gente", detalló.

El abogado, apodado "Ottodog" y con pasado como panelista en programas como Intratables, cerró su discurso vinculando la situación económica personal con la falta de compromiso laboral. "Este país es un viva la pepa, todo el mundo está esperando el feriado porque no da más, ¿de qué no das más, si no laburaste en tu pu... vida? Y después se quejan de que no llegan a fin de mes por culpa del gobierno", concluyó, dejando clara su postura de que la crisis nacional tiene una raíz cultural ligada al esfuerzo.