La ex GH Silvina Scheffler reapareció tras el crítico momento de salud que padeció: "Estoy en proceso"

El relato de Scheffler fue estremecedor y detallado: “Tuve leptospirosis, es parecido al hantavirus, pero afecta riñones e hígado. En mi caso afectó los dos órganos y tuve diálisis. Estuve 16 días internada, seis en terapia. Fue un proceso súper difícil”, recordó. Reconoció que los síntomas la dejaron prácticamente incapacitada: “No me respondía la cabeza y el cuerpo tampoco. Sufrí mucho, tuve muchos dolores. No podía hacer nada con mi cuerpo, ni comer. Me daban de comer en la boca. Fue una experiencia traumática”.

Hoy, con más perspectiva, Silvina reflexiona sobre la gravedad de lo vivido y admite que no dimensionó el riesgo en el momento: “Después me dijeron que no fui consciente de que casi me voy. Es una falla multiorgánica”.