La ex GH Silvina Scheffler reapareció tras el crítico momento de salud que padeció: "Estoy en proceso"
Silvina Scheffler, ex Gran Hermano 2007, contó cómo la leptospirosis casi le cuesta la vida y las secuelas que aún enfrenta tras su internación de urgencia.
Silvina Scheffler, conocida por su participación en Gran Hermano 2007 y por su relación con Nito Artaza, atraviesa un nuevo capítulo de su vida marcado por la recuperación y la reflexión luego de un episodio de salud que puso su vida en serio riesgo. La exparticipante del reality sufrió una infección grave que la obligó a ser internada de urgencia en la clínica Bazterrica a fines de diciembre, donde permaneció varios días en terapia intensiva, con un cuadro que amenazó su vida y dejó secuelas físicas que aún enfrenta.
La enfermedad que la afectó fue leptospirosis, una infección bacteriana poco frecuente que se transmite a través del contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con la orina de animales infectados. La patología provoca fiebre alta, dolores musculares intensos y, en casos severos, complicaciones en órganos vitales como riñones e hígado, tal como le sucedió a Scheffler. La gravedad del cuadro requirió que la mediática se sometiera a diálisis y que permaneciera internada un total de 16 días, seis de ellos en terapia intensiva, hasta estabilizar su estado.
Con el alta médica obtenida el 2 de enero, Silvina reapareció en el programa A la Barbarossa (Telefe) para relatar su experiencia y, sobre todo, visibilizar las secuelas que aún arrastra. “Sigo recuperando masa muscular, con contracturas, con dolor de cuello. Aunque no tanto como antes. Estoy en proceso”, contó con franqueza, dejando entrever que la recuperación física es lenta y exige paciencia. La exparticipante detalló que, al inicio, los médicos habían confundido su cuadro con una gripe y luego con dengue, lo que retrasó el diagnóstico y complicó aún más la situación.
El relato de Scheffler fue estremecedor y detallado: “Tuve leptospirosis, es parecido al hantavirus, pero afecta riñones e hígado. En mi caso afectó los dos órganos y tuve diálisis. Estuve 16 días internada, seis en terapia. Fue un proceso súper difícil”, recordó. Reconoció que los síntomas la dejaron prácticamente incapacitada: “No me respondía la cabeza y el cuerpo tampoco. Sufrí mucho, tuve muchos dolores. No podía hacer nada con mi cuerpo, ni comer. Me daban de comer en la boca. Fue una experiencia traumática”.
Hoy, con más perspectiva, Silvina reflexiona sobre la gravedad de lo vivido y admite que no dimensionó el riesgo en el momento: “Después me dijeron que no fui consciente de que casi me voy. Es una falla multiorgánica”.
