Guerra sin fin: el nuevo look de Camila Lattanzio que enfureció a los fans de Romina Uhrig

Además, la joven de 22 años también mostró las ondas que se hizo en el pelo, tal como había mostrado Uhrig al momento de su cambio de look. De esta manera, los seguidores de la fanática de la cocina llenaron de comentarios a la joven pianista: "Ja, ja, ja, ama a Romi...", "Romi hay una sola...", "Mirá que Romina hay una sola", fueron algunos de los mensajes que deslizaron los internautas.

camila nuevo look.jpg

Sin lugar a dudas, la evidente mala onda entre las exparticipantes de Gran Hermano ha traspasado la pantalla y se mantiene vigente aun habiendo finalizado el certamen de convivencia. Lo cierto es que no solamente hay rechazo entre ellas, sino que sus seguidores también se han hecho eco de esta enemistad.

Hace algunos días atrás, la rubia había vuelto a referirse a su rival de reality show, alegando que "no es una mala persona", sino que es selectiva: "No me sentaría a comer con Romina porque no hay relación. Hoy en día tengo mis amistades y todo. Con lo que pasó adentro (de GH) no le tengo odio ni rencor, pero prefiero no juntarme (...) Siento que es mala con las personas con las que quiere ser mala", sentenció.