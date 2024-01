Camila Lattanzio reveló la terrible situación que vivió: "Me intentaron secuestrar"

Al final, la ex Gran Hermano explicó: “Tengo un viaje de Ituzaingó a Palermo todos los días. Me tomé un Uber para ir al canal, el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir”.

Camila Lattanzio Gran Hermano

“Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre, pero en una de esas puede salir mal”, aconsejó.

Luego, siguió con el relato: "No tenía batería (en el teléfono) y la única opción fue tirarme prácticamente del auto".

“Ya estoy bien, pero ahora tengo miedo hasta de estar sola”, cerró Camila Lattanzio.