Camila Mayan confesó cuál canción no pudo volver a escuchar tras separarse de Alexis Mac Allister

“Hay una de Wos que se relaciona con el Mundial (Qatar 2022)... ¡Que ni se te ocurra ponerla! No la puedo escuchar. Real, no puedo”, indicó en relación a “Arrancármelo”, que se convirtió casi en un himno para la Selección Argentina tras la obtención de la última Copa del Mundo.

Es que después de Mundial, Alexis Mac Allister decidió ponerle fin a la relación. Lo que llamó la atención y desató la polémica, a parte de la infidelidad, fue que lo hizo una vez que aterrizaron en Argentina y un día después de haber pasado Navidad juntos en La Pampa.

"Me parece que...": Camila Mayan respondió a las declaraciones de Mac Allister

Sobre la demanda que inició a su expareja, la influencer explicó: “No voy a dar detalles privados de lo que sea el proceso legal. Va siguiendo su curso, y lo que yo entendiendo es que se va yendo de un lado para el otro, hay un ida y vuelta. Pero yo medio que no puedo responder mucho, tendrían que preguntar a los abogados”.

Respecto a las declaraciones que hizo Alexis, la integrante del streaming Patria y Familia opinó: “No dijo mucho, lo que ya sabemos. No sé si hay mucho para opinar ahí. Yo no salí a ventilar nada, muchas cosas me las guardé y me las sigo guardando".

“Me parece que hay contextos en lo que tengo que hablar porque es parte del medio. A mí no me gusta mediatizar esto porque es algo súper personal y de hecho el tema de la causa no lo salí a contar yo. Yo voy atajando los pelotazos”, agregó.

Finalmente, habló de las duras declaraciones que hizo la mamá de Mac Allister y concluyó: “Yo estoy acá todos los días charlando con los chicos y obviamente que voy a hablar de mis ex parejas, mis relaciones, desgracias...hablamos de todo, y cuando pueda aportar algo lo voy a hacer. Después si lo demás hablan porque quieren dar información o hacer quedar mal a otro es otro tema y no sé por qué lo hacen”.

