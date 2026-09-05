Camila Mayan lanzó un curso de entrenamiento: cuánto cuesta y qué incluye
La influencer presentó una propuesta junto a su entrenador personal, con un plan de ocho semanas enfocado en glúteos, piernas y abdominales.
Camila Mayan sumó un nuevo proyecto a su actividad en redes sociales. La influencer presentó un programa de entrenamiento online que desarrolló junto a su personal trainer, Lucas Ortega, a partir del interés de sus seguidores por conocer las rutinas que realiza para mantenerse en forma.
El curso se denomina “GAP con Cami Mayan” y propone un plan centrado en tres zonas del cuerpo: glúteos, abdomen y piernas. La propuesta está pensada para llevar adelante durante ocho semanas y cuenta con clases grabadas que pueden realizarse desde cualquier lugar.
La idea, según explicó la propia Mayan, nació de las preguntas que recibía habitualmente de quienes siguen sus contenidos y querían conocer más sobre su manera de entrenar.
“Con Lucas venimos entrenando juntos hace un montón. Sacamos hoy un plan de entrenamiento porque me venían preguntando mucho mi rutina de entrenamiento o qué ejercicios hacer, así que decidimos juntar todo en uno y hacerles un buen plan de entrenamiento de glúteos, abdominales y piernas”, contó la influencer.
Qué incluye el curso de Camila Mayan
El programa fue diseñado para completar tres sesiones semanales, distribuidas los lunes, miércoles y viernes. De esta forma, el recorrido completo contempla 24 clases durante ocho semanas. Las rutinas fueron pensadas para trabajar principalmente el tren inferior e incluyen diferentes instancias dentro de cada entrenamiento, como ejercicios de fuerza, activación y trabajo de la zona media.
Una de las características del curso es que la propia Camila participa de las clases y muestra la ejecución de los distintos movimientos. De esta manera, los usuarios pueden observar cómo realizar cada ejercicio mientras siguen las indicaciones del entrenador. El contenido también permite modificar la exigencia de los ejercicios según el nivel y las posibilidades de cada persona. “Es súper completo, está bueno porque podés ir subiendo o bajando la intensidad según lo que vos quieras”, explicó Mayan.
Cuánto sale el curso de Cami Mayan
La propuesta tiene un precio de 35.000 pesos y requiere un único pago para acceder al contenido. Una vez realizada la compra, los usuarios pueden acceder a las 24 clases que conforman el programa y repetirlas sin límite. Esto permite completar el plan siguiendo el cronograma sugerido o adaptándolo a los tiempos personales.
El curso forma parte de The Anti Fitness, la plataforma de entrenamiento online vinculada a Lucas Ortega, y fue desarrollado específicamente para que las rutinas puedan realizarse de manera remota.
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