Camila Mayan lanzó un curso de entrenamiento: cuánto cuesta y qué incluye

Una de las características del curso es que la propia Camila participa de las clases y muestra la ejecución de los distintos movimientos. De esta manera, los usuarios pueden observar cómo realizar cada ejercicio mientras siguen las indicaciones del entrenador. El contenido también permite modificar la exigencia de los ejercicios según el nivel y las posibilidades de cada persona. “Es súper completo, está bueno porque podés ir subiendo o bajando la intensidad según lo que vos quieras”, explicó Mayan.

Cuánto sale el curso de Cami Mayan

La propuesta tiene un precio de 35.000 pesos y requiere un único pago para acceder al contenido. Una vez realizada la compra, los usuarios pueden acceder a las 24 clases que conforman el programa y repetirlas sin límite. Esto permite completar el plan siguiendo el cronograma sugerido o adaptándolo a los tiempos personales.

El curso forma parte de The Anti Fitness, la plataforma de entrenamiento online vinculada a Lucas Ortega, y fue desarrollado específicamente para que las rutinas puedan realizarse de manera remota.