Disney Plus: la película de suspenso atrapante que se posiciona como uno de los mejores thrillers del año
Disney Plus tiene una serie ideal para quienes buscan crimen y humor negro: Emmy Rossum protagoniza una historia de venganza que se transforma en justicia.
¿Si sos fan de los thrillers policiales y buscás una historia que te mantenga enganchado, hay una nueva producción de Disney Plus que puede convertirse en tu próximo maratón.
Se trata de Furia, la ficción creada por Elizabeth Meriwether y protagonizada por Emmy Rossum, que mezcla investigación criminal, suspenso y venganza. La trama aborda la violencia contra las mujeres y también expone las fallas de las instituciones que deberían brindarles protección.
La serie llegó a Disney Plus el 27 de julio y cuenta con 8 episodios. Para su lanzamiento, la plataforma estrenó los primeros tres capítulos de manera simultánea y luego adoptó un esquema de estreno semanal para completar la temporada.
De qué se trata Furia
La trama de Furia tiene como protagonista a Alice Black, interpretada por Emmy Rossum, una antigua detective de homicidios de Nueva York que ahora forma parte del FBI. Todo cambia cuando aparece muerto un joven heredero multimillonario y el caso rápidamente despierta el interés de las autoridades neoyorquinas.
Lo que en un principio parece una muerte más comienza a presentar señales de un posible asesinato y termina abriendo una investigación mucho más inquietante: la de una asesina serial que selecciona cuidadosamente a sus víctimas.
Detrás de estos crímenes está Catherine, personaje interpretado por Lola Petticrew. La joven utiliza diferentes identidades para ganarse la confianza de hombres millonarios y con poder, a quienes posteriormente asesina. Sin embargo, su propósito no es quedarse con sus riquezas, sino llevar adelante una venganza vinculada con un sistema que, durante su adolescencia, la dejó desprotegida y marcó profundamente su vida.
Aunque la premisa de Furia podría parecer la de otro thriller policial centrado en la persecución de una asesina serial, la serie propone una mirada bastante más compleja. La historia enfrenta a dos mujeres que fueron perjudicadas, de maneras completamente diferentes, por las mismas instituciones que tenían la responsabilidad de protegerlas. Mientras Alice todavía confía en que es posible encontrar justicia desde el interior del sistema, Catherine considera que ese sistema está roto y que ya no puede ofrecer una respuesta.
La producción toma como inspiración libre a Black Widow, película de 1987 en la que una mujer contrae matrimonio con hombres adinerados para quedarse con sus fortunas. Elizabeth Meriwether retoma únicamente la idea central de aquella historia y la convierte en el punto de partida para desarrollar una ficción con una identidad propia y mucho más oscura.
Esta diferencia es justamente una de las razones por las que Furia puede terminar sorprendiendo a quienes llegan a la serie esperando un policial convencional. Elizabeth Meriwether, creadora de New Girl y responsable posteriormente de trabajos como The Dropout y Morir de placer, deja atrás el tono de comedia que caracterizó buena parte de su carrera para abordar una historia marcada por el poder, el abuso y las consecuencias de no ser escuchado.
Por eso, Furia en Disney Plus puede ser una alternativa interesante para quienes buscan algo más que el típico thriller criminal. La investigación mantiene el suspenso y sostiene el misterio, pero además se suma una protagonista atravesada por un conflicto personal y otra figura femenina que plantea dilemas morales mucho más profundos.
Con una temporada de 8 episodios y un lanzamiento que continúa capítulo a capítulo, la serie puede atraer tanto a los seguidores del género policial como a quienes prefieren un drama criminal que deje temas para debatir después de cada episodio.
Reparto de Furia
- Carmen Machi como Marga Ackermann
- Candela Peña como Natividad "Nat" Serrano
- Cecilia Roth como Victoria Leal
- Pilar Castro como Vera Laso
- Nathalie Poza como Adela
Trailer de Furia
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