Callejero Fino seguirá detenido: la Justicia le negó la excarcelación

El arma estaba a simple vista, en el compartimiento de la puerta delantera izquierda de la camioneta Volkswagen Amarok en la que circulaba. Cuando los policías le pidieron que descendiera del vehículo y abrió la puerta, la pistola quedó visible.

Ante el hallazgo del arma, en una situación de flagrancia, los policías convocaron a testigos para revisar el vehículo. Así se concretó el hallazgo del arma. Debido a esa circunstancia, los policías detuvieron a Alvarenga y lo llevaron a la comisaría de Benavídez.

Además, al momento del procedimiento, Callejero Fino circulaba a alta velocidad y, de acuerdo con lo informado, no contaba con la documentación correspondiente.

A esto se suma que no se presentó documentación que acreditara la procedencia del arma, por lo que la Justicia considera que todavía hay cuestiones relevantes por esclarecer.

Otro de los puntos de la investigación está puesto en los teléfonos celulares de Callejero Fino y de su acompañante.

Los dispositivos están siendo analizados para determinar si pueden aportar información sobre el origen del arma y las circunstancias del hecho. En este contexto, la Justicia resolvió mantenerlos detenidos mientras avanza la investigación.

La defensa puede apelar la decisión ante una instancia superior o solicitar otras alternativas, como una libertad bajo caución. Mientras tanto, la investigación continuará para determinar, entre otros aspectos, el origen del arma.

El rechazo de la excarcelación tampoco implica que el músico necesariamente llegue a juicio oral, ya que todavía restan distintas medidas y definiciones dentro de la causa.