Camila Mayan rompió el silencio y habló de su reencuentro con las mujeres de la Selección: "Hicimos..."

Camila también reveló que antes del evento había compartido una comida con Julia, otro de los nombres cercanos al entorno de la Selección, donde aprovecharon para ponerse al día.

“Y encima antes fui a comer con Julia y ahí hicimos nuestros updates de chusmeríos, de muchas cosas. Siempre hay chusmeríos”, cerró sin filtros, dejando en claro que la amistad entre ellas sigue intacta pese al paso del tiempo.

La imagen del encuentro no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la buena sintonía que mantiene Mayan con el grupo pese a los cambios que hubo en su vida personal durante los últimos años. La influencer dejó en claro que continúa formando parte de ese círculo de amistades y que aprovecha cada oportunidad para reencontrarse con ellas, compartir experiencias y ponerse al día sobre todo lo que ocurre dentro y fuera del mundo del fútbol.