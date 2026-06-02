Camila Mayan rompió el silencio y habló de su reencuentro con las mujeres de la Selección: "Hicimos..."
La influencer participó de un evento organizado por Carolina Calvagni y volvió a mostrarse junto a varias mujeres vinculadas al conjunto Albiceleste.
A más de tres años de su separación de Alexis Mac Allister, Camila Mayan demostró que sigue manteniendo un fuerte vínculo con varias de las mujeres que acompañan a los futbolistas de la Selección Argentina. En los últimos días, una imagen compartida en redes sociales llamó la atención de sus seguidores y rápidamente se volvió viral.
La reunión tuvo lugar en un evento organizado por Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, donde la influencer coincidió con varias integrantes del círculo cercano del combinado nacional. La postal generó repercusión y despertó comentarios entre los usuarios, quienes destacaron la buena relación que continúa existiendo entre ellas.
Durante una emisión de Patria y Familia (Luzu), Mayan habló sobre ese reencuentro y se mostró feliz por volver a compartir tiempo con el grupo. “Me regusta encontrarme con ellas cada tanto”, expresó cuando le preguntaron por la reunión.
Además de destacar el cariño que les tiene, la influencer reconoció que en esas reuniones nunca faltan las conversaciones sobre la actualidad de cada una. Consultada sobre si suelen intercambiar novedades y rumores, respondió entre risas: “Yo siempre me entero de cositas. Obvio”.
Camila también reveló que antes del evento había compartido una comida con Julia, otro de los nombres cercanos al entorno de la Selección, donde aprovecharon para ponerse al día.
“Y encima antes fui a comer con Julia y ahí hicimos nuestros updates de chusmeríos, de muchas cosas. Siempre hay chusmeríos”, cerró sin filtros, dejando en claro que la amistad entre ellas sigue intacta pese al paso del tiempo.
La imagen del encuentro no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la buena sintonía que mantiene Mayan con el grupo pese a los cambios que hubo en su vida personal durante los últimos años. La influencer dejó en claro que continúa formando parte de ese círculo de amistades y que aprovecha cada oportunidad para reencontrarse con ellas, compartir experiencias y ponerse al día sobre todo lo que ocurre dentro y fuera del mundo del fútbol.
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