Camila Rachjman, primera cantante de Rombai, se metió en la polémica con Emilia Mernes: "No existiría..."

Rombai Emilia Mernes

Cabe recordar que Rachjman fue la primera cantante de Rombai, pero tiempo después y en un momento donde la banda no paraba de crecer y de tener reconocimiento, decidió alejarse del proyecto. Esa salida llevó a Fer Vázquez a buscar un reemplazo para continuar con el sueño y cumplir con todos los compromisos que tenían pactados, momento en el que apareció Emilia Mernes, quien daría allí sus primeros pasos en la industria musical.