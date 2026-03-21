Camila Rachjman, primera cantante de Rombai, se metió en la polémica con Emilia Mernes: "No existiría..."
La artista uruguaya dio de qué hablar por una inesperada reacción en redes sociales tras el escándalo que tiene como protagonista a la argentina.
El conflicto entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra sumó un nuevo capítulo inesperado. Esta vez, quien quedó en el centro de la escena fue Camila Rachjman, la primera voz de Rombai, que con una serie de movimientos en redes sociales alimentó aún más las especulaciones.
Todo comenzó días atrás, cuando la artista uruguaya publicó un video en TikTok recordando una canción del grupo creado por Fer Vázquez. El clip estaba acompañado por una frase que llamó la atención: “escucho esta canción y no puedo creer que la escribió alguien más, pero describe mí vida perfectamente”.
Sin embargo, el verdadero revuelo llegó este viernes por la noche, lo que hizo que nuevas teorías y opiniones aparezcan. En los comentarios, una usuaria escribió: “Y pensar que si no te ibas de Rombai, ahora no existiría cierta persona en el ambiente”. Lejos de ignorarlo, Rachjman le dio “me gusta” al mensaje, un gesto que rápidamente fue interpretado como una indirecta hacia Emilia.
La reacción no pasó desapercibida y se viralizó en redes, donde muchos usuarios vincularon el like con la interna que actualmente enfrenta a las principales figuras del pop local.
Cabe recordar que Rachjman fue la primera cantante de Rombai, pero tiempo después y en un momento donde la banda no paraba de crecer y de tener reconocimiento, decidió alejarse del proyecto. Esa salida llevó a Fer Vázquez a buscar un reemplazo para continuar con el sueño y cumplir con todos los compromisos que tenían pactados, momento en el que apareció Emilia Mernes, quien daría allí sus primeros pasos en la industria musical.
En medio de un clima cada vez más tenso entre artistas, este guiño de la uruguaya no hizo más que sumar leña al fuego de una polémica que sigue creciendo y que, por ahora, no tiene señales de apagarse.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario