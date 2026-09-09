Camilo presentó "Para Cuando Sean Mayores", el disco dedicado a sus hijas
La producción tiene 13 canciones, una colaboración con Evaluna y participaciones especiales de sus hijas Índigo y Amaranto.
Camilo atraviesa una nueva etapa artística con “Para Cuando Sean Mayores”, su quinto álbum de estudio, una producción en la que combina música y experiencias personales para explorar los recuerdos de su infancia, la paternidad y aquellas partes de sí mismo que fue dejando atrás con el paso del tiempo.
El disco, compuesto por 13 canciones, nació a partir de una reflexión vinculada a sus hijas, Índigo y Amaranto. Sin embargo, el artista colombiano decidió llevar esa idea mucho más allá de un proyecto pensado para ellas y construyó un álbum destinado también a los adultos y a la necesidad de reencontrarse con el niño interior.
“Empecé a escribir un álbum para ellas. Para mis hijas. Y mientras lo hacía, descubrí que quien más lo necesita soy yo”, confesó Camilo. “Tratando de enseñarles cosas que ellas ya traen por dentro sin esfuerzo. Cosas que yo también tenía claras, y las olvidé. Así que hice este álbum para mí, y para cuando ellas lo necesiten… Para Cuando Sean Mayores”.
Camilo y un viaje hacia su infancia
Para construir el universo del álbum, el cantante se convirtió en una suerte de cuentacuentos y volvió a conectarse con el Camilo de ocho años. En ese recorrido aparecen recuerdos de su infancia, lugares que formaron parte de su crecimiento y distintas sensaciones que habían quedado relegadas con el paso del tiempo.
Musicalmente, el proyecto se mueve dentro del pop, aunque incorpora diferentes sonidos y recursos para acompañar cada una de las historias que propone.
El álbum comienza con “Los Cuentos”, un interludio que funciona como presentación de este universo y que había sido anticipado por Camilo en sus redes sociales. A partir de allí, cada canción desarrolla una historia diferente.
En “El Titiritero”, el artista recurre a una combinación de pop y bossa nova para reflexionar sobre esos momentos en los que la felicidad estuvo presente sin ser reconocida. “La Nieve”, en tanto, aborda el paso del tiempo a partir del crecimiento de sus hijas.
Otro de los puntos centrales es “El Árbol”, elegido como primer sencillo. Allí Camilo habla sobre las trampas de la adultez, las metas que pueden transformarse en espejismos y la desconexión con aquella versión más auténtica de uno mismo.
Evaluna e Índigo y Amaranto, parte del proyecto
Uno de los momentos más especiales del álbum aparece en “La Medalla”, la única colaboración musical de la producción. Allí Camilo comparte la canción con Evaluna, su esposa, en una balada pop dedicada al amor, la complicidad y la contención dentro de una pareja.
El vínculo familiar también atraviesa otras canciones. Índigo y Amaranto tienen participaciones especiales dentro del disco, con sus voces integradas a la narrativa de distintos temas.
En “Chiquita”, por ejemplo, la canción comienza con la voz de Amaranto y luego se desarrolla sobre sonidos inspirados en el Pacífico colombiano. Mientras que en “La Campana”, hacia el final, aparece una intervención de Índigo: “estoy preocupada porque estoy curiosa de ver qué te pasa a ti cuando estás así, como triste”.
Las canciones que completan el álbum
El recorrido continúa con “La Campana” y “El Traje”, dos canciones en las que Camilo profundiza especialmente en su mundo interior. La primera tiene un tono atmosférico y espiritual, mientras que la segunda se construye alrededor de una confesión acompañada por un piano.
Más adelante aparecen “El Cisne”, con una impronta pop/rock; “El Ruiseñor”, que aborda las presiones, las crisis de identidad y la ansiedad; y “El Ángel”, donde el cantante le habla a una persona que ya no se encuentra en el plano terrenal.
El cierre está reservado para dos canciones dedicadas a Evaluna. “For Eva” combina pop y bolero para hablar sobre su historia de amor, mientras que “Luna” apuesta por una sonoridad más luminosa para cerrar el álbum con una celebración del amor y de elegir a la persona con quien compartir la vida.
Cuándo llega Camilo a la Argentina
El lanzamiento de “Para Cuando Sean Mayores” llega poco antes de que Camilo lleve estas canciones a los escenarios con la gira “Para Cuando Sean Mayores Tour”, que comenzará en Estados Unidos y continuará por distintos países de Latinoamérica.
El recorrido contempla presentaciones en Puerto Rico, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.
En febrero de 2027, el artista continuará con el tour por México, donde tiene previstas actuaciones en ciudades como Tampico, Hermosillo, Ciudad de México, Puebla, Villahermosa, Cancún, Mérida, Guadalajara y Monterrey.
De esta manera, Camilo abre una nueva etapa de su carrera con un trabajo que utiliza la música para mirar hacia atrás, recuperar recuerdos y transformar la experiencia de la paternidad en canciones que también hablan de crecer, cambiar y no perder aquello que alguna vez definió quiénes somos.
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