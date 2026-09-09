Camilo presentó "Para Cuando Sean Mayores", el disco dedicado a sus hijas

El álbum comienza con “Los Cuentos”, un interludio que funciona como presentación de este universo y que había sido anticipado por Camilo en sus redes sociales. A partir de allí, cada canción desarrolla una historia diferente.

En “El Titiritero”, el artista recurre a una combinación de pop y bossa nova para reflexionar sobre esos momentos en los que la felicidad estuvo presente sin ser reconocida. “La Nieve”, en tanto, aborda el paso del tiempo a partir del crecimiento de sus hijas.

Otro de los puntos centrales es “El Árbol”, elegido como primer sencillo. Allí Camilo habla sobre las trampas de la adultez, las metas que pueden transformarse en espejismos y la desconexión con aquella versión más auténtica de uno mismo.

Evaluna e Índigo y Amaranto, parte del proyecto

Uno de los momentos más especiales del álbum aparece en “La Medalla”, la única colaboración musical de la producción. Allí Camilo comparte la canción con Evaluna, su esposa, en una balada pop dedicada al amor, la complicidad y la contención dentro de una pareja.

El vínculo familiar también atraviesa otras canciones. Índigo y Amaranto tienen participaciones especiales dentro del disco, con sus voces integradas a la narrativa de distintos temas.

En “Chiquita”, por ejemplo, la canción comienza con la voz de Amaranto y luego se desarrolla sobre sonidos inspirados en el Pacífico colombiano. Mientras que en “La Campana”, hacia el final, aparece una intervención de Índigo: “estoy preocupada porque estoy curiosa de ver qué te pasa a ti cuando estás así, como triste”.

Camilo

Las canciones que completan el álbum

El recorrido continúa con “La Campana” y “El Traje”, dos canciones en las que Camilo profundiza especialmente en su mundo interior. La primera tiene un tono atmosférico y espiritual, mientras que la segunda se construye alrededor de una confesión acompañada por un piano.

Más adelante aparecen “El Cisne”, con una impronta pop/rock; “El Ruiseñor”, que aborda las presiones, las crisis de identidad y la ansiedad; y “El Ángel”, donde el cantante le habla a una persona que ya no se encuentra en el plano terrenal.

El cierre está reservado para dos canciones dedicadas a Evaluna. “For Eva” combina pop y bolero para hablar sobre su historia de amor, mientras que “Luna” apuesta por una sonoridad más luminosa para cerrar el álbum con una celebración del amor y de elegir a la persona con quien compartir la vida.

Cuándo llega Camilo a la Argentina

El lanzamiento de “Para Cuando Sean Mayores” llega poco antes de que Camilo lleve estas canciones a los escenarios con la gira “Para Cuando Sean Mayores Tour”, que comenzará en Estados Unidos y continuará por distintos países de Latinoamérica.

El recorrido contempla presentaciones en Puerto Rico, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

En febrero de 2027, el artista continuará con el tour por México, donde tiene previstas actuaciones en ciudades como Tampico, Hermosillo, Ciudad de México, Puebla, Villahermosa, Cancún, Mérida, Guadalajara y Monterrey.

De esta manera, Camilo abre una nueva etapa de su carrera con un trabajo que utiliza la música para mirar hacia atrás, recuperar recuerdos y transformar la experiencia de la paternidad en canciones que también hablan de crecer, cambiar y no perder aquello que alguna vez definió quiénes somos.