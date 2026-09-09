El dolor de Baby Etchecopar tras la muerte de su perra Alma: "Me levanté de mi soledad por vos"

La despedida siguió con palabras en las que expresó su deseo de volver a encontrarse con ella y dejó en evidencia el vacío que siente tras su partida.

"Seguramente nos volveremos a ver. Quiero volverte a ver; me hacés falta a mi lado apoyándome con tu mirada. Te amé, te amo y te voy a amar siempre. Hoy mi corazón está partido y no puedo pensar en no verte. Simplemente gracias por estos diez años, mi linda", concluyó.

Alma había llegado a la vida de Baby Etchecopar una década atrás y desde entonces se convirtió en una presencia constante para el conductor. Con el paso de los años, pasó a ocupar un lugar central dentro de su familia y lo acompañó en diferentes momentos de su vida.