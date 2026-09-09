El dolor de Baby Etchecopar tras la muerte de su perra Alma: "Me levanté de mi soledad por vos"
El conductor atraviesa un doloroso momento y despidió con emotivas palabras a Alma, su inseparable compañera durante una década.
Baby Etchecopar atraviesa un momento de profunda tristeza por la muerte de Alma, su perra y compañera durante los últimos diez años. El periodista decidió compartir públicamente la noticia y recordó el importante lugar que la mascota ocupó en su vida.
A través de sus redes sociales, el conductor publicó distintas fotografías de los años que compartieron y las acompañó con un extenso texto de despedida en el que contó cómo Alma llegó a su vida durante una etapa particularmente difícil.
El emotivo mensaje de Baby Etchecopar para despedir a Alma
"Llegaste a mi vida en mi peor momento, cuando me sentía perdido", comenzó escribiendo Etchecopar. A lo largo de su publicación, Baby recordó el vínculo que construyó con su mascota y reveló cuánto significó su compañía para poder atravesar la soledad y reconstruir su vida.
"Te amé desde que te vi y no me separé más de vos. Me levanté de mi soledad por vos, seguí adelante por vos, me reconstruí por vos... me salvaste la vida", manifestó.
El periodista también destacó que Alma lo acompañó durante los cambios que atravesó en los últimos años y se convirtió en una parte fundamental de la nueva etapa que logró construir. "Fuiste mi anclaje y te integraste feliz a la nueva vida que logré por vos. La soledad es terrible, y más cuando no la querés. Llegaste como un ángel y nadie tiene idea de lo que me pasa hoy al despedirte. Fuiste tanto y tan importante", continuó.
La despedida siguió con palabras en las que expresó su deseo de volver a encontrarse con ella y dejó en evidencia el vacío que siente tras su partida.
"Seguramente nos volveremos a ver. Quiero volverte a ver; me hacés falta a mi lado apoyándome con tu mirada. Te amé, te amo y te voy a amar siempre. Hoy mi corazón está partido y no puedo pensar en no verte. Simplemente gracias por estos diez años, mi linda", concluyó.
Alma había llegado a la vida de Baby Etchecopar una década atrás y desde entonces se convirtió en una presencia constante para el conductor. Con el paso de los años, pasó a ocupar un lugar central dentro de su familia y lo acompañó en diferentes momentos de su vida.
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