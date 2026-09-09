Murió Victoria Fraga, reconocida actriz y directora teatral
La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores este miércoles, en el mismo día que el espectáculo despidió a Chiche Gelblung.
El ámbito de la cultura nacional atraviesa un profundo luto. A los 73 años falleció Victoria Fraga, una polifacética actriz, directora, dramaturga y docente con una extensa y prestigiosa carrera dedicada al arte escénico. La noticia fue confirmada de manera oficial por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que permanecía afiliada de forma ininterrumpida desde hace más de cinco décadas.
"Falleció la actriz, directora y docente Victoria Fraga, quien desarrolló una extensa trayectoria vinculada al teatro y al cine. Acompañamos con afecto en este doloroso momento a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos", expresaron desde el gremio a través de un comunicado.
Del cine de culto a la autogestión teatral
Fraga construyó un recorrido fundamentalmente ligado al teatro, aunque dejó su huella en la cinematografía argentina al formar parte del elenco de "Darse cuenta" (1984), la emblemática película dirigida por Alejandro Doria. En aquel clásico de la pantalla grande compartió cartel con figuras de la talla de Luis Brandoni, China Zorrilla, Dora Baret, Luisina Brando, Lito Cruz, Oscar Ferrigno y Darío Grandinetti.
En los escenarios, su labor no se limitó únicamente a la actuación —donde se destaca su participación en obras como "La Madreselva", dirigida por Leonardo Gavriloff en el Museo Saavedra—, sino que con los años expandió su búsqueda artística hacia la trastienda teatral.
Como creadora integral, Fraga desplegó su talento en la dramaturgia, la adaptación y la puesta en escena. Un ejemplo clave de su última etapa fue "El tren y la sopa de tomates", proyecto en el que realizó la versión libre y la dirección general. La pieza, protagonizada por Romina Seguí e Hilario Quinteros, tuvo un exitoso recorrido con temporadas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las carteleras de Mar del Plata.
Con su partida, la escena teatral pierde a una apasionada formadora y generadora de proyectos que supo transitar todas las aristas del arte dramático.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario