Murió Victoria Fraga, reconocida actriz y directora teatral

Como creadora integral, Fraga desplegó su talento en la dramaturgia, la adaptación y la puesta en escena. Un ejemplo clave de su última etapa fue "El tren y la sopa de tomates", proyecto en el que realizó la versión libre y la dirección general. La pieza, protagonizada por Romina Seguí e Hilario Quinteros, tuvo un exitoso recorrido con temporadas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las carteleras de Mar del Plata.