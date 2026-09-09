Ozuna volvió a la Argentina y convirtió su regreso en una fiesta
Después de una década, el artista puertorriqueño se reencontró con sus fans en una noche marcada por sus grandes éxitos, invitados especiales y mucha música.
Diez años después de su primera visita, Ozuna volvió a encontrarse con el público argentino y lo hizo a lo grande. Con entradas agotadas, el artista puertorriqueño se presentó en el Arena de Buenos Aires en el marco de “Una Aventura World Tour” y protagonizó una noche en la que los clásicos, las canciones más recientes y la energía de sus fanáticos se mezclaron de principio a fin.
Desde los primeros minutos quedó claro que el reencuentro era uno de los grandes atractivos de la noche. Ozuna recorrió diferentes etapas de su carrera frente a un público que respondió a cada canción y convirtió el recinto en una celebración colectiva. El show funcionó como un repaso por más de una década de trayectoria de uno de los nombres centrales de la música urbana latina.
El repertorio viajó entre sus hits y sus trabajos más recientes. “Una aventura”, “Se preparó” y “Hey Mor” estuvieron entre las canciones que despertaron las mayores reacciones, en un espectáculo que encontró en el reggaetón su hilo conductor pero que también tuvo espacio para otros sonidos.
Ozuna y una noche de invitados especiales
Uno de los momentos más destacados llegó con la aparición de Luz Gaggi. La cantante se subió al escenario para compartir con Ozuna “El Farsante”, en un encuentro que tuvo un significado especial para ambos. La canción había sido interpretada por Gaggi durante su participación en “La Voz Argentina” y terminó dando lugar a este esperado cruce en vivo tras cinco años.
Más tarde fue el turno de Ke Personajes, que se sumó al puertorriqueño para una versión en clave de cumbia de “Te Vas”. La colaboración cambió el ritmo de la noche y generó otra de las grandes celebraciones entre quienes habían llegado para disfrutar del regreso del artista.
La puesta también estuvo a la altura de la ocasión. Dos escenarios, una producción especialmente diseñada para la gira y una propuesta visual de escala internacional acompañaron un repertorio pensado para atravesar distintas épocas de la carrera de Ozuna.
El regreso a Buenos Aires encontró además al cantante en plena expansión de su presente artístico. Recientemente presentó “ZIZI”, su colaboración con Omar Courtz, una canción que conecta distintas generaciones del sonido urbano puertorriqueño y que suma un nuevo capítulo a una carrera marcada por las colaboraciones.
Pero si hubo una canción que funcionó como símbolo de esta nueva etapa fue “Una aventura”. Con ese lanzamiento, Ozuna recuperó parte de sus raíces y consiguió posicionarse en distintos mercados, entre ellos Argentina, Colombia, Chile y España. El tema también alcanzó el puesto 38 del ranking Latin Airplay de Billboard y superó los 40 millones de reproducciones en Spotify.
Con miles de millones de reproducciones acumuladas, numerosos reconocimientos y más de una década como protagonista de la escena urbana, Ozuna volvió a demostrar en Buenos Aires que su vínculo con el público argentino sigue intacto. Diez años después de aquella primera visita, el reencuentro terminó convertido en una noche de celebración, nostalgia y presente, con un artista que todavía tiene mucho por cantar.
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