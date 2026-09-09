Ozuna volvió a la Argentina y convirtió su regreso en una fiesta

La puesta también estuvo a la altura de la ocasión. Dos escenarios, una producción especialmente diseñada para la gira y una propuesta visual de escala internacional acompañaron un repertorio pensado para atravesar distintas épocas de la carrera de Ozuna.

El regreso a Buenos Aires encontró además al cantante en plena expansión de su presente artístico. Recientemente presentó “ZIZI”, su colaboración con Omar Courtz, una canción que conecta distintas generaciones del sonido urbano puertorriqueño y que suma un nuevo capítulo a una carrera marcada por las colaboraciones.

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Pero si hubo una canción que funcionó como símbolo de esta nueva etapa fue “Una aventura”. Con ese lanzamiento, Ozuna recuperó parte de sus raíces y consiguió posicionarse en distintos mercados, entre ellos Argentina, Colombia, Chile y España. El tema también alcanzó el puesto 38 del ranking Latin Airplay de Billboard y superó los 40 millones de reproducciones en Spotify.

Con miles de millones de reproducciones acumuladas, numerosos reconocimientos y más de una década como protagonista de la escena urbana, Ozuna volvió a demostrar en Buenos Aires que su vínculo con el público argentino sigue intacto. Diez años después de aquella primera visita, el reencuentro terminó convertido en una noche de celebración, nostalgia y presente, con un artista que todavía tiene mucho por cantar.