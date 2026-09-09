Los restos de Chiche Gelblung ya descansan en La Tablada tras su emotiva despedida.

El periodista había sufrido complicaciones respiratorias y pasó la noche internado en el Sanatorio Mater Dei. Posteriormente, durante la mañana del martes, fue trasladado al Sanatorio Los Arcos, donde permaneció bajo atención médica hasta su fallecimiento.

Con la ceremonia realizada en La Tablada, los restos de Chiche Gelblung ya descansan en el lugar elegido para su última despedida, mientras familiares, amigos, colegas y seguidores de su extensa trayectoria periodística lo recuerdan como una de las figuras que dejó una huella en los medios argentinos.