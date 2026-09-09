Los restos de Chiche Gelblung ya descansan en La Tablada tras su emotiva despedida
El reconocido periodista fue despedido por familiares, amigos y colegas en la AMIA antes del traslado del cortejo hacia el predio de La Tablada.
Samuel Chiche Gelblung recibió este miércoles su último adiós. Tras la despedida realizada en la sala velatoria de la AMIA, en Villa Crespo, sus restos fueron trasladados al Cementerio Israelita de La Tablada, donde se llevó adelante la ceremonia de sepultura.
El cortejo fúnebre partió a las 15.15 desde Loyola 1139 con destino al tradicional cementerio judío, considerado el más grande del país y de Latinoamérica. Detrás del vehículo que trasladó los restos viajaba otro automóvil en el que se encontraban Cristina Seoane, esposa del periodista, y sus hijos.
El traslado fue seguido de cerca por distintos medios de comunicación. Tal como había informado previamente el círculo íntimo de Gelblung, el ingreso al predio se concretó por la "Parte nueva", ubicada sobre la calle Donovan.
La despedida de familiares y colegas a Chiche Gelblung
Una vez en el cementerio, el ingreso de los vehículos se produjo de manera rápida y el lugar estuvo rodeado por vecinos que se acercaron para acompañar el momento. La ceremonia tenía prevista una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos.
Gelblung, histórico referente del periodismo argentino, murió este miércoles a los 82 años después de atravesar un cuadro de salud que había obligado a su internación. Su fallecimiento generó numerosas muestras de afecto y reconocimiento entre colegas y figuras del ámbito de los medios.
El periodista había sufrido complicaciones respiratorias y pasó la noche internado en el Sanatorio Mater Dei. Posteriormente, durante la mañana del martes, fue trasladado al Sanatorio Los Arcos, donde permaneció bajo atención médica hasta su fallecimiento.
Con la ceremonia realizada en La Tablada, los restos de Chiche Gelblung ya descansan en el lugar elegido para su última despedida, mientras familiares, amigos, colegas y seguidores de su extensa trayectoria periodística lo recuerdan como una de las figuras que dejó una huella en los medios argentinos.
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