Quilmes Rock confirmó las fechas de su edición 2027: cuándo será

Además, quienes participen podrán competir por un premio especial: “Quilmes Rock a tu casa”, que contempla la posibilidad de que una de las bandas que forme parte del festival realice un show privado para el ganador y hasta diez amigos invitados.

Los grandes momentos que dejó Quilmes Rock

Desde su nacimiento en 2003, Quilmes Rock se convirtió en escenario de algunos de los encuentros más recordados de la música argentina. A lo largo de sus distintas ediciones, el festival reunió a figuras como Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta junto a Divididos y Charly García, además de protagonizar reuniones y colaboraciones que quedaron en la memoria del público.

La edición 2025 volvió a confirmar ese espíritu. Uno de los momentos más destacados fue el regreso de Los Piojos después de 15 años, además de la participación de Andrés Calamaro y distintos homenajes y encuentros entre artistas de diferentes generaciones.

También hubo espacio para la emoción con David Lebón y Pedro Aznar, quienes volvieron a interpretar canciones vinculadas a la historia de Serú Girán.

Cuánto cuestan las entradas para Quilmes Rock 2027

Con las fechas ya confirmadas, también comenzó la venta de los primeros abonos con descuento bajo la promoción “Zorzal Madrugador”, acompañada por el lema “Al que madruga, el rock lo ayuda”.

Los valores promocionales informados por la organización son:

Abono 2 días – Campo: $200.000.

$200.000. Abono 3 días – Campo: $270.000.

$270.000. Abono 2 días – Espacio VIP con tribuna: $600.000.

$600.000. Abono 3 días – Espacio VIP con tribuna: $810.000.

La venta se realiza a través de Enigma Tickets, mientras que en los próximos días se espera que haya nuevas novedades sobre la programación.

Con el 16, 17 y 18 de abril de 2027 ya marcados en el calendario, Quilmes Rock comienza nuevamente la cuenta regresiva. Ahora, la gran incógnita pasa por conocer qué artistas serán los encargados de protagonizar la próxima edición.