Campi y Dani "La Chepi" protagonizan "Papá por siempre"
La comedia musical clásica ya tiene fecha de estreno en el teatro porteño y se confirmaron las figuras que estarán presentes. Lo que debes saber.
El clásico cinematográfico de los años 90 se prepara para su desembarco en Buenos Aires en un formato de gran producción. La comedia musical familiar “Papá por siempre”, versión teatral del icónico filme Mrs. Doubtfire, tendrá su estreno el próximo 16 de enero de 2026 en el prestigioso Teatro Liceo, prometiendo ser el gran lanzamiento del verano porteño. La obra estará encabezada por Martín “Campi” Campilongo y Dani “La Chepi”, y cuenta con la producción artística de Flor Bertotti.
El emblemático personaje que en el cine inmortalizó Robin Williams vuelve a la escena, esta vez adaptado con una gran producción nacional y un elenco de figuras destacadas. Las entradas para esta propuesta que combina risa, ternura y música en vivo ya se encuentran a la venta a través de Plateanet.
La adaptación argentina de la historia de Daniel, el padre que se transforma en la Señora Doubtfire para recuperar el contacto con sus hijos, cuenta con un equipo creativo de gran trayectoria. La dirección general está a cargo de Ariel Del Mastro, mientras que la dirección de actores la lleva Marcelo Caballero. La dirección vocal recae en Seba Mazzoni, la dirección musical en el maestro Alberto Favero y el diseño escenográfico en manos de Jorge Ferrari. Todos prometen llevar al teatro una de las películas más icónicas del cine, retratando la aventura de un padre que roba el corazón del público.
Martín “Campi” Campilongo será el encargado de dar vida al icónico protagonista con su inconfundible sensibilidad y humor. Junto a él, Dani “La Chepi” tendrá su debut en el género musical interpretando a Miranda, la madre trabajadora y cariñosa de la historia.
El elenco principal se completa con figuras que regresan a la escena o debutan en el formato musical:
-
Albana Fuentes, tras el éxito de La Sirenita, regresa al escenario para interpretar a Lydia, la hija mayor.
Pablo Albella, más conocido como @holaestapablo, debuta en el género musical interpretando a André.
El elenco se completa con un grupo de niños y niñas seleccionados en un proceso de audiciones que refleja la energía de los grandes musicales familiares.
Con Flor Bertotti en la producción artística, y Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert al frente de la producción general, la obra busca recuperar el espíritu de la versión original protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, pero con una impronta local, moderna y emotiva.
La propuesta familiar es ambiciosa, al combinar humor y ternura con una orquesta en vivo. Esta orquesta estará bajo la dirección musical del maestro Alberto Favero, quien marca su regreso a los escenarios argentinos después de 10 años.
“Papá por siempre” promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del verano porteño, llevando al escenario un clásico del cine con una puesta única, un elenco destacado y una producción nacional de primer nivel.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario