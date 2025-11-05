Campi y Dani "La Chepi" protagonizan "Papá por siempre"

Papá por siempre

El elenco principal se completa con figuras que regresan a la escena o debutan en el formato musical:

Albana Fuentes , tras el éxito de La Sirenita, regresa al escenario para interpretar a Lydia , la hija mayor.

Pablo Albella , más conocido como @holaestapablo, debuta en el género musical interpretando a André .

El elenco se completa con un grupo de niños y niñas seleccionados en un proceso de audiciones que refleja la energía de los grandes musicales familiares.

Con Flor Bertotti en la producción artística, y Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert al frente de la producción general, la obra busca recuperar el espíritu de la versión original protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, pero con una impronta local, moderna y emotiva.

La propuesta familiar es ambiciosa, al combinar humor y ternura con una orquesta en vivo. Esta orquesta estará bajo la dirección musical del maestro Alberto Favero, quien marca su regreso a los escenarios argentinos después de 10 años.

“Papá por siempre” promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del verano porteño, llevando al escenario un clásico del cine con una puesta única, un elenco destacado y una producción nacional de primer nivel.