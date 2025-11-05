Toda la verdad detrás de la ruptura de Lamine Yamal con Nicki Nicole
El futbolista y la cantante decidieron poner fin a su romance después de casi cuatro meses juntos.
Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron, generando sorpresa entre sus fanáticos. Los idas y vueltas de la pareja habían sido constantes desde que comenzaron su relación. Con 18 años él y 25 ella, muchos consideraban que mantener el vínculo iba a ser complicado, especialmente por la distancia y los compromisos profesionales de ambos.
Tras la noticia, el periodista Juan Etchegoyen dio detalles de la separación. “Primero siempre te dije que lo que empieza mal, termina peor y me refiero a que esta relación no fue sincera porque Nicki estaba en una con Trueno cuando empezó todo con el futbolista. Yo esto lo dije en su momento y lo sostengo”.
“La ruptura lleva dos semanas y la realidad es que lo que me cuentan a mí es que él tomó la decisión de dejarla porque se dio cuenta que no era un vínculo sano porque le traía problemas”, agregó Juan que luego siguió con más datos.
Luego manifestó que: “La familia de Lamine nunca avaló este romance del jugador del Barcelona y no caía bien el vínculo que tenían, sobretodo al papá y a la abuela del jugador que le decían a Lamine que no querían conocerla”.
Y concluyó: “Y además de esto se suma algo clave: Lamine tiene 18 años y le encanta la fiesta y eso no era compatible con tener una pareja. Lamine prefirió la estabilidad familiar y la joda y le cortó a Nicki Nicole que tampoco estaba tan enganchada”.
Los rumores de romance entre Lamine Yamal y una influencer italiana
Previo a que se conociera la ruptura, aparentemente por la distancia, circuló con fuerza la teoría, mencionada por Yanina Latorre, de que Lamine Yamal le habría sido infiel a Nicki Nicole con la influencer italiana Anna Gengoso durante un viaje privado a Milán.
El periodista español Jordi Martín fue quien reveló los detalles de la supuesta escapada del joven jugador del Barcelona, que habría viajado en un vuelo privado acompañado por su entorno más cercano y un miembro de seguridad. Una vez en Italia, se alojaron en el lujoso hotel Armani, un escenario que rápidamente llamó la atención de los seguidores.
La polémica se intensificó cuando los fanáticos notaron ciertas coincidencias en las publicaciones de Anna. La influencer compartió un video desde lo que parecía ser la misma habitación del hotel, acompañado por una canción de Carlos Santana, cuya letra dice: “ Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga, necio, porque tienes dueño y yo soy un loco”.
Según Jordi, Yamal y Gengoso ya se conocían desde diciembre del año pasado, cuando fueron vistos juntos caminando por La Roca Village en Barcelona. Desde entonces, los rumores sobre una relación más allá de la amistad no han dejado de circular.
Durante la estadía en Milán, se habría realizado una fiesta en el hotel, donde aseguran que Yamal pasó gran parte del tiempo junto a Anna. Aunque la influencer no respondió a los pedidos de comentarios de la prensa, la sincronización entre sus publicaciones y las del entorno del futbolista reforzó las sospechas.
El regreso a Barcelona también fue discreto: Yamal volvió al día siguiente con varias maletas, mientras Nicki Nicole permanecía en Argentina. Antes de todo esto, la cantante había hecho un guiño en sus redes con un video cantando “Waka Waka”, acompañada por el hermano menor del futbolista, una aparente referencia a Shakira, la exdueña de la vivienda que ahora ocupa Yamal.
