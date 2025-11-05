Toda la verdad detrás de la ruptura de Lamine Yamal con Nicki Nicole

Nicki Nicole Lamine yamal

Los rumores de romance entre Lamine Yamal y una influencer italiana

Previo a que se conociera la ruptura, aparentemente por la distancia, circuló con fuerza la teoría, mencionada por Yanina Latorre, de que Lamine Yamal le habría sido infiel a Nicki Nicole con la influencer italiana Anna Gengoso durante un viaje privado a Milán.

El periodista español Jordi Martín fue quien reveló los detalles de la supuesta escapada del joven jugador del Barcelona, que habría viajado en un vuelo privado acompañado por su entorno más cercano y un miembro de seguridad. Una vez en Italia, se alojaron en el lujoso hotel Armani, un escenario que rápidamente llamó la atención de los seguidores.

La polémica se intensificó cuando los fanáticos notaron ciertas coincidencias en las publicaciones de Anna. La influencer compartió un video desde lo que parecía ser la misma habitación del hotel, acompañado por una canción de Carlos Santana, cuya letra dice: “ Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga, necio, porque tienes dueño y yo soy un loco”.

Según Jordi, Yamal y Gengoso ya se conocían desde diciembre del año pasado, cuando fueron vistos juntos caminando por La Roca Village en Barcelona. Desde entonces, los rumores sobre una relación más allá de la amistad no han dejado de circular.

Durante la estadía en Milán, se habría realizado una fiesta en el hotel, donde aseguran que Yamal pasó gran parte del tiempo junto a Anna. Aunque la influencer no respondió a los pedidos de comentarios de la prensa, la sincronización entre sus publicaciones y las del entorno del futbolista reforzó las sospechas.

El regreso a Barcelona también fue discreto: Yamal volvió al día siguiente con varias maletas, mientras Nicki Nicole permanecía en Argentina. Antes de todo esto, la cantante había hecho un guiño en sus redes con un video cantando “Waka Waka”, acompañada por el hermano menor del futbolista, una aparente referencia a Shakira, la exdueña de la vivienda que ahora ocupa Yamal.