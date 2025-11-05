Netflix confirmó la temporada 3 de "Nadie quiere esto": todos los detalles
La serie protagonizada por Adam Brody y Kristen Bell tendrá su esperada continuación tras la segunda parte. Conocé todos los detalles de su estreno.
Luego del furor que generó la segunda temporada que se acaba de estrenar, Netflix ha confirmado oficialmente la renovación de Nadie quiere esto (Nobody Wants This) para una tercera temporada. Esta noticia asegura a los fanáticos que la singular historia de amor entre Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) está lejos de terminar. Si los seguidores ya maratonearon todos los episodios disponibles, pueden celebrar la certeza de que habrá más romance y nuevas aventuras en la aclamada serie de Netflix.
Para quienes aún no han descubierto la trama, Nadie quiere esto es una comedia romántica que sigue a una podcaster agnóstica y a un rabino mientras se enamoran y se esfuerzan por hacer que su compleja relación funcione.
Un dato que añade profundidad a la ficción es que la historia está inspirada en experiencias reales de su creadora, Erin Foster, quien refleja en la serie varios momentos de su relación con su esposo, Simon Tikhman.
Tras la confirmación del regreso de Joanne y Noah para una tercera entrega, Foster expresó su entusiasmo por la continuidad: “Estoy emocionadísima de empezar la tercera temporada. Es un privilegio poder escribir sobre mi pareja favorita a esta escala. ¡Mientras no me quite demasiado tiempo de ver realities por las noches, lo haré todo el tiempo que quieran!”, contó.
La temporada 2 de Nadie quiere esto arrasó en la plataforma de streaming, demostrando su gran popularidad. La serie se mantuvo dos semanas en el primer puesto de las series en inglés, sumando un total de 18 millones de visualizaciones en sus primeros 11 días. Su éxito trascendió fronteras, logrando entrar al Top 10 en 82 países. Un indicador claro de la demanda fue que, gracias a estos números, incluso la temporada 1 volvió a la lista, alcanzando el puesto número 7. Con tales cifras, estaba claro que Netflix no dejaría que la historia de Joanne y Noah terminara acá.
Para los fans, la noticia de la temporada 3 probablemente no es una sorpresa total, pero sí genera una gran expectativa: ¿qué les depara el futuro a los protagonistas? Los showrunners Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan agradecieron la oportunidad de continuar con el proyecto.
“Este trabajo es increíblemente divertido. Trabajar con la talentosa Erin Foster, este elenco excepcional, guionistas increíbles y un equipo técnico fantástico fue una experiencia realmente maravillosa. Estamos muy agradecidos a Netflix y a 20th Century Fox por darnos otra temporada”, comentaron los showrunners, augurando un futuro brillante para la serie nominada al Emmy.
