Netflix confirmó la temporada 3 de "Nadie quiere esto": todos los detalles

Para los fans, la noticia de la temporada 3 probablemente no es una sorpresa total, pero sí genera una gran expectativa: ¿qué les depara el futuro a los protagonistas? Los showrunners Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan agradecieron la oportunidad de continuar con el proyecto.

“Este trabajo es increíblemente divertido. Trabajar con la talentosa Erin Foster, este elenco excepcional, guionistas increíbles y un equipo técnico fantástico fue una experiencia realmente maravillosa. Estamos muy agradecidos a Netflix y a 20th Century Fox por darnos otra temporada”, comentaron los showrunners, augurando un futuro brillante para la serie nominada al Emmy.