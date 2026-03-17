Cande Molfese explotó en TikTok tras las críticas despiadadas hacia su físico: "¿Qué te pasa por la cabeza?"
Desde Punta Cana, la actriz hizo un contundente descargo tras recibir críticas por mostrarse al natural mientras desayunaba.
Un simple video de la cotidianidad terminó generando una inesperada polémica para Cande Molfese, quien en las últimas horas decidió responder públicamente a una ola de comentarios negativos que recibió en redes sociales tras mostrarse al natural.
Todo comenzó cuando la actriz compartió desde Punta Cana un momento íntimo de su rutina: su desayuno. Sin embargo, lejos de pasar desapercibido, el posteo se llenó de mensajes despectivos en TikTok, donde varios usuarios opinaron sobre su apariencia física.
Frente a esta situación, Cande Molfese optó por hacer un descargo en video, visiblemente afectada por la repercusión que tuvo su publicación. "Nunca pensé que iba a tener que hacer un vídeo de este tipo. Realmente me quedé muy impresionada por mi video anterior, que si no lo vieron, es que les muestro mi desayuno", introdujo.
A medida que avanzó, expresó su malestar por el tono de los comentarios recibidos. "No puedo creer la cantidad de comentarios negativos que recibo con respecto a mi apariencia, en cuanto a mi edad, en cuanto a mi piel, en cuanto a mis pecas, en cuanto a todo", siguió indignada.
En ese sentido, profundizó sobre el impacto emocional que le generó la situación y cuestionó la naturalización de este tipo de mensajes. "Realmente es una agresión que me deprime muchísimo. Es muy triste porque en general son todas mujeres. ¿Con qué necesidad? Esta cosa de, bueno, estás expuesta, tenés que recibir estas cosas. La verdad no es así. Me duele, me genera inseguridad, me pone mal. No lo puedo creer", sentenció.
Luego, también hizo referencia a su decisión personal de no realizarse intervenciones estéticas, aclarando su postura actual. "Pasaron años y crecí, por suerte, gracias a Dios. Soy una persona que no tengo ningún tipo de intervención en la cara, no me hice nunca nada porque tengo pánico. No significa que en algún momento no lo haga, pero hoy estoy conforme y feliz con quien soy", afirmó.
Sobre el final, apuntó directamente contra quienes la criticaron y dejó una reflexión. "A vos estás del otro lado y escribís todas esas cosas tan negativas hacia mi persona, que no te hice nada y que simplemente mostré mi tostada con palta y huevo, me pregunto, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué pensás, que a mí eso no me va a afectar? ¿Que tengo que recibirlo porque soy una persona pública? ¿Que tengo que recibirlo porque me expongo? Es muy triste. No tengo palabras ni lo puedo medir. Es una agresión completamente innecesaria", manifestó indignada.
"¿Realmente creemos que eso está bien? ¿Creemos que eso a mí no me va a doler? ¿Que me lo tengo que bancar porque soy pública? No entiendo. Así que si llegaste hasta acá y fuiste de esas personas que comentó, te invito a que revises. Nada más", cerró.
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