Cande Molfese explotó en TikTok tras las críticas despiadadas hacia su físico: "¿Qué te pasa por la cabeza?"

cande molfese descargo

Luego, también hizo referencia a su decisión personal de no realizarse intervenciones estéticas, aclarando su postura actual. "Pasaron años y crecí, por suerte, gracias a Dios. Soy una persona que no tengo ningún tipo de intervención en la cara, no me hice nunca nada porque tengo pánico. No significa que en algún momento no lo haga, pero hoy estoy conforme y feliz con quien soy", afirmó.

Sobre el final, apuntó directamente contra quienes la criticaron y dejó una reflexión. "A vos estás del otro lado y escribís todas esas cosas tan negativas hacia mi persona, que no te hice nada y que simplemente mostré mi tostada con palta y huevo, me pregunto, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué pensás, que a mí eso no me va a afectar? ¿Que tengo que recibirlo porque soy una persona pública? ¿Que tengo que recibirlo porque me expongo? Es muy triste. No tengo palabras ni lo puedo medir. Es una agresión completamente innecesaria", manifestó indignada.

"¿Realmente creemos que eso está bien? ¿Creemos que eso a mí no me va a doler? ¿Que me lo tengo que bancar porque soy pública? No entiendo. Así que si llegaste hasta acá y fuiste de esas personas que comentó, te invito a que revises. Nada más", cerró.