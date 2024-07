Cande Molfese se le declaró a un exMambrú: "Soy tu Bebé Reno"

“Yo siento que soy Bebé Reno en este momento. Estoy nerviosa”, comenzó diciendo Candelaria. Ante esto, Andy Kusnetzoff no dudó en explicar sus palabras: “El año pasado, hablando, si tenía su amor de la adolescencia ella dijo Gerónimo Rauch y te llamamos. Y nos olvidamos del tema. Hoy me dice Cande ´hoy viene mi amor de juventud´. Y ahí me acordé”.

Cande Molfese mambru

Tal es así que, teniendo en cuenta su confesión, el conductor declaró que "hay que resolver este tema". Entonces, Cande acotó: “Yo no soy una persona que esté un poco bien. Es sabido. Era fanática de Mambrú y, claramente, estaba perdidamente enamorada de vos, yo estaba de novia en mi cabeza”.

En este sentido, agregó: “Fuimos pareja. Tres años duró la banda y tres años estuvimos en pareja”. Fue tal el impacto de las confesiones de Molfese que el músico estaba impactado. Sin embargo, las revelaciones de la artista no terminaron ahí: “Cumplíamos meses todos los 19 de abril. Era nuestro cumplemes porque yo tuve la oportunidad de conocerte en esa fecha en el Gran Rex”, agregó Molfese.

“Yo tenía unos 12 años. Ya está blanqueado. Igual, imagino que te ha pasado con más de una fanática. Pero nadie tan así”, culminó Candelaria sin antes destacar que ambos se encuentran solteros, teniendo en cuenta que ella terminó su relación con Soffritti hace pocos meses.