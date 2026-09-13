Cande Vetrano reveló una foto íntima tras la confirmación de la infidelidad de su ex con Gimena Accardi
La actriz llamó la atención con una publicación en redes tras las declaraciones de Ángel de Brito que generaron revuelo.
Una declaración de Ángel de Brito volvió a instalar una historia que había generado fuertes rumores hace un año. El conductor se refirió al supuesto acercamiento entre Gimena Accardi y Andrés Gil y fue categórico al hablar del tema en LAM: “El vínculo existió”.
Sus palabras rápidamente tuvieron repercusión y volvieron a poner la mirada sobre quienes habían quedado involucrados en las versiones. En medio de este escenario, Cande Vetrano, pareja de Gil, realizó una publicación que no pasó inadvertida.
Lejos de referirse explícitamente a las declaraciones del periodista, la actriz eligió sus historias de Instagram para mostrar cómo transitaba el momento. Allí publicó una fotografía, de su rutina íntima, en la que aparece utilizando una mascarilla facial y acompañó la postal con una única palabra: “Relax”.
La publicación mostró a Vetrano en una actitud distendida y fue interpretada como una manera de transmitir tranquilidad justo cuando el tema volvía a generar repercusión.
Sin embargo, la actriz no mencionó a Gimena Accardi, Andrés Gil ni a Ángel de Brito, y tampoco hizo referencia directa a las versiones que volvieron a circular.
Fue precisamente el momento elegido para realizar el posteo lo que despertó la atención de sus seguidores, ya que apareció en sus redes mientras las declaraciones del conductor de LAM volvían a colocar el supuesto vínculo entre Accardi y Gil en el centro de la escena.
Por ahora, Cande optó por no realizar declaraciones públicas sobre el tema y se limitó a compartir esa particular postal con la que mostró una imagen de absoluta calma en medio del revuelo.
La palabra de Andrés Gil sobre su relación con Cande Vetrano
En medio de las versiones, Andrés Gil también se había referido públicamente a su relación con Cande Vetrano y había asegurado que ambos se encontraban bien. “Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso, se vuelve loco”, expresó el actor al ser consultado por la situación.
Gil también hizo referencia a la exposición mediática y explicó que conoce el funcionamiento de los medios, por lo que intenta no dejarse afectar por las versiones que circulan sobre su vida privada.
“Por suerte, yo ya sé cómo funcionan los medios y fue un momento”, sostuvo. En aquella oportunidad, además, destacó el momento familiar que atravesaba junto a Vetrano y su hijo Pino. “Ahora estamos en familia, disfrutando cada momento de nuestro hijo, con amigos. Así que, por suerte, muy bien, muy contentos”, concluyó.
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