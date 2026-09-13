Sofi Martínez condujo La Peña de Morfi junto a su ex, Diego Leuco, y se pelearon al aire: "Estoy muy nerviosa"
En un movimiento sorpresivo dentro de la programación del fin de semana, la cúpula directiva de Telefe definió una modificación de urgencia en la conducción de "La Peña de Morfi"
La ausencia de Carina Zampini por vacaciones dejó un lugar vacío en la conducción de La Peña de Morfi, y la producción decidió no dejar solo a Diego Leuco. La elegida para acompañarlo fue nada menos que la periodista deportiva Sofi Martínez, exnovia del propio Leuco.
¿Pelea al aire? No, todo lo contrario
El intercambio entre ambos fue completamente distendido y hasta divertido. La propia Sofi Martínez admitió estar nerviosa por su debut en la conducción: "Estoy muy nerviosa", confesó. Y lejos de cualquier conflicto, le tendió un puente a su compañero: "Yo voy a confiar en vos", le dijo, dejando en claro que se apoyaría en Leuco si se perdía en algún momento del programa.
El momento en que cruzaron opiniones no fue una pelea, sino un intercambio distentido. Martínez le comentó a Leuco que ella "no es muy musical", y él respondió con humor que sí lo es, pero que tiene un género en particular que le encanta: la cumbia. La complicidad entre ambos fue evidente, y el público celebró la química que mostraron en pantalla.
La pareja tiene gran repercusión en las plataformas digitales, donde los seguidores manifiestan siempre su entusiasmo y alimentan hipótesis sobre una eventual reconciliación. En este contexto, días atrás, el periodista Guido Záffora afirmó que ambos comunicadores nunca habrían interrumpido su relación de forma definitiva. "Para mí hacen el amor desenfrenadamente", sostuvo Záffora con vehemencia, aunque sin confirmación oficial de los protagonistas.
Un debut que deja tela para cortar
Lo que parecía una pelea al aire no fue más que un intercambio de bromas y nervios propios de un debut. Sofi Martínez y Diego Leuco demostraron que, más allá de su historia personal, pueden formar una dupla sólida y divertida en la conducción. La pregunta que queda flotando es si esta química trasciende la pantalla, pero eso solo ellos lo saben. Mientras tanto, el público disfruta del reencuentro y especula con lo que vendrá.
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