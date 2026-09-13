Sofi Martínez condujo La Peña de Morfi junto a su ex, Diego Leuco, y se pelearon al aire: "Estoy muy nerviosa"

Un debut que deja tela para cortar

Lo que parecía una pelea al aire no fue más que un intercambio de bromas y nervios propios de un debut. Sofi Martínez y Diego Leuco demostraron que, más allá de su historia personal, pueden formar una dupla sólida y divertida en la conducción. La pregunta que queda flotando es si esta química trasciende la pantalla, pero eso solo ellos lo saben. Mientras tanto, el público disfruta del reencuentro y especula con lo que vendrá.