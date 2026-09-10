Candela Vetrano se enteró del vínculo entre Andrés Gil y Gime Accardi y tomó una inesperada decisión

La palabra de Andrés Gil sobre su relación con Cande Vetrano

En medio de las versiones, Andrés Gil también se había referido públicamente a su relación con Cande Vetrano y había asegurado que ambos se encontraban bien. “Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso, se vuelve loco”, expresó el actor al ser consultado por la situación.

Gil también hizo referencia a la exposición mediática y explicó que conoce el funcionamiento de los medios, por lo que intenta no dejarse afectar por las versiones que circulan sobre su vida privada.

“Por suerte, yo ya sé cómo funcionan los medios y fue un momento”, sostuvo. En aquella oportunidad, además, destacó el momento familiar que atravesaba junto a Vetrano y su hijo Pino. “Ahora estamos en familia, disfrutando cada momento de nuestro hijo, con amigos. Así que, por suerte, muy bien, muy contentos”, concluyó.