Candela Vetrano se enteró del vínculo entre Andrés Gil y Gime Accardi y tomó una inesperada decisión
La actriz quedó involucrada en el escándalo que rodeó a su pareja y a la exmujer de Nico Vázquez. Qué hizo Cande Vetrano al conocer lo ocurrido.
La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez volvió a generar repercusiones a partir de nuevos datos sobre el vínculo que la actriz habría mantenido con Andrés Gil. La situación también involucró directamente a Cande Vetrano, pareja del actor y madre de su hijo Pino.
El tema fue retomado en LAM, donde Ángel de Brito se refirió a las versiones que durante meses rodearon a los protagonistas y fue categórico al hablar sobre la relación entre Gil y Accardi. “El vínculo existió”, afirmó el conductor, al referirse a la relación que ambos habrían mantenido mientras compartían diferentes proyectos laborales.
A partir de esa revelación, Pepe Ochoa contó detalles sobre la situación que atravesó Cande Vetrano cuando tomó conocimiento de lo ocurrido. La actriz se encontraba recientemente convertida en madre junto a Andrés Gil, por lo que el episodio habría ocurrido en un momento particularmente sensible para la pareja.
“Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo”, aseguró Ochoa. De esta manera, según la información expuesta en el programa, Vetrano habría decidido continuar junto a Gil pese a lo sucedido. La pareja logró sostener su relación y actualmente continúa formando una familia junto a su hijo.
En el mismo intercambio televisivo, De Brito resumió las consecuencias que tuvo la situación entre los distintos protagonistas y explicó: “Después cada uno arregló sus cosas”. El episodio volvió así a poner sobre la mesa una versión que había generado repercusión desde que comenzaron a circular rumores acerca de un supuesto vínculo entre Gimena Accardi y Andrés Gil.
La palabra de Andrés Gil sobre su relación con Cande Vetrano
En medio de las versiones, Andrés Gil también se había referido públicamente a su relación con Cande Vetrano y había asegurado que ambos se encontraban bien. “Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso, se vuelve loco”, expresó el actor al ser consultado por la situación.
Gil también hizo referencia a la exposición mediática y explicó que conoce el funcionamiento de los medios, por lo que intenta no dejarse afectar por las versiones que circulan sobre su vida privada.
“Por suerte, yo ya sé cómo funcionan los medios y fue un momento”, sostuvo. En aquella oportunidad, además, destacó el momento familiar que atravesaba junto a Vetrano y su hijo Pino. “Ahora estamos en familia, disfrutando cada momento de nuestro hijo, con amigos. Así que, por suerte, muy bien, muy contentos”, concluyó.
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