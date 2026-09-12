El dato que salió a la luz tras el escándalo entre Andrés Gil y Gimena Accardi: "No lo va a..."

La conductora también hizo hincapié en el tipo de relación que mantenían antes del escándalo. “Eran íntimos, se acompañaban en los matrimonios. Se equivocaron Gimena y él, claramente”, sostuvo.

Además, recordó que la amistad entre Cande Vetrano y Accardi era cercana y que Gil tenía una relación laboral con Vázquez. “Gime y Cande eran amigas. Gimena iba al cumpleaños de Cande. Él estaba trabajando con una amiga de su esposa y, a su vez, la mujer del tipo que le pagaba el laburo y con quien se mostraba cercanísimo”, explicó.

La diferencia estuvo en las consecuencias que tuvo para cada pareja. Mientras el matrimonio de Accardi y Vázquez, después de 18 años, llegó a su final, Vetrano eligió perdonar a Gil y continuar junto a él.

“Él acaba de decir que es verdad, que lo perdonó la mujer, Nico Vázquez no lo va a perdonar nunca. Estas cosas pasan, se perdonan y seguís”, sentenció Latorre.