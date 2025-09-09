Cande Vetrano rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Andrés Gil: qué dijo
La actriz se hizo presente en la avant premiere de Verano Trippin y, antes de ingresar a la sala, se detuvo unos minutos frente a los micrófonos de los periodistas.
En medio de flashes y preguntas, Cande Vetrano no esquivó el tema que viene circulando desde hace semanas: los trascendidos que apuntaban a que Andrés Gil, su pareja y padre de su hijo Pino, habría tenido un affaire con Gimena Accardi, ex de Nicolás Vázquez. Con una sonrisa, la artista respondió con calma y sin dramatizar: dijo sentirse “superbien” y, aunque se notó cierta incomodidad, optó por bajarle el tono a la polémica. “Es una cosa que pasa, cosas de la vida”, expresó.
La charla cerró con un mensaje conciliador que buscó correr el foco del escándalo: “¡Amor para todos!”, lanzó, antes de mostrarse cómplice y cariñosa con Gil en la alfombra roja, donde ambos posaron juntos para las cámaras.
Vale recordar que, el pasado 19 de agosto, Andrés Gil había utilizado sus redes para frenar las versiones que lo vinculaban con Accardi. En un posteo categórico en Instagram, escribió: “Lo que está circulando es absolutamente falso”. Y agregó, con evidente fastidio: “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”. El actor, además, pidió públicamente: “Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa”.
El rumor nació luego de la separación de Accardi y Vázquez, justo cuando la actriz compartía escenario con Gil en la obra En otras palabras. Esa coincidencia alimentó las versiones de romance, aunque ambos lo negaron de inmediato.
Este martes, Gimena Accardi también salió al cruce de los trascendidos. En diálogo con Olga, desmintió de manera contundente cualquier vínculo sentimental con Gil. “Con la persona que se me vincula es mentira. Eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia, y eso sí necesito que eso frene”, expresó.
Respecto a quién fue realmente el tercero en discordia que motivó el final de su relación con Vázquez, Accardi decidió preservar su identidad, pero aclaró un detalle que descolocó a todos: “Fue una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram, desapareció”.
