Cande Vetrano rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Andrés Gil: qué dijo

Vale recordar que, el pasado 19 de agosto, Andrés Gil había utilizado sus redes para frenar las versiones que lo vinculaban con Accardi. En un posteo categórico en Instagram, escribió: “Lo que está circulando es absolutamente falso”. Y agregó, con evidente fastidio: “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”. El actor, además, pidió públicamente: “Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa”.