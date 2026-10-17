Candela Arizaga no declarará el lunes contra Facundo Moyano a pesar de la citación judicial

A través del escrito judicial encabezado por la defensa de la modelo, el abogado explicitó las razones del ausentismo: “Vengo a poner en conocimiento de esa Fiscalía la decisión de mi patrocinada de no concurrir a la entrevista nuevamente fijada para el día 19 de octubre de 2026; a acompañar el informe psicológico elaborado por su profesional tratante; y a solicitar que, ponderadas las circunstancias que se exponen, se reconsidere la necesidad de dicha convocatoria y se deje sin efecto la entrevista dispuesta”.