Candela Arizaga sorprendió con un nuevo retoque estético en medio de la polémica con Facundo Moyano

Las reacciones al retoque estético de Candela Arizaga

Las imágenes comenzaron a circular fuera de Instagram y llegaron hasta X, donde distintos usuarios opinaron sobre la decisión de la joven. Uno de los aspectos que más comentarios provocó fue su edad y la elección de someterse a este tipo de tratamiento estético.

“20 años tiene y ya se pone bótox. Contame qué arruga puede tener a esa edad”, expresó uno de los usuarios que reaccionó a las imágenes.

También aparecieron otros cuestionamientos, entre ellos “Plata tirada a la basura” y “Si te cuidás la piel a esa edad, no hay necesidad de nada”. Otro internauta se preguntó: “Con lo joven que es, ¿para qué?”.

No se trata de la primera vez que Candela Arizaga recurre al mismo profesional para realizarse un cambio estético. En marzo, el especialista ya había atendido a la influencer para hacerle una rinomodelación.

En ese momento, el doctor utilizó sus propias redes sociales para mostrar el procedimiento y destacar el papel de la nariz en la armonía del rostro.

“La mejor inversión que podes hacerte, es tu rostro. Estudios científicos concluyen que la nariz es la estructura más importante del rostro para realzar tu belleza. Así que te invito a invertir en vos con una rinoperfección, de la mano del mejor realizador de narices, con ácido hialurónico”, había escrito.

Ahora, el nuevo retoque de Candela Arizaga volvió a colocarla en el centro de los comentarios en las redes sociales. Todo ocurre mientras continúa la atención sobre su controvertido vínculo con Facundo Moyano, aunque esta vez fueron las imágenes de su procedimiento estético las que generaron repercusión entre los usuarios.