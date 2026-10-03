Candela Arizaga sorprendió con un nuevo retoque estético en medio de la polémica con Facundo Moyano
En medio de la polémica y mientras Facundo Moyano viaja por Europa, Candela Arizaga mostró el procedimiento estético que se realizó y sorprendió en redes.
Mientras Facundo Moyano se encuentra de viaje por Europa, Candela Arizaga continúa mostrando parte de su día a día en las redes sociales. Esta vez, la joven de 23 años llamó la atención al revelar el nuevo procedimiento estético que decidió realizarse y mostrar el paso a paso ante sus seguidores.
La publicación apareció en medio de las repercusiones que todavía rodean su vínculo con el sindicalista y la polémica por la presunta violación de una perimetral para encontrarse con él. Sin embargo, Arizaga eligió enfocarse en otro aspecto de su vida y compartió imágenes desde el lugar donde se realizó el tratamiento.
A través de sus historias de Instagram, plataforma en la que reúne 375 mil seguidores, la influencer publicó un video recostada sobre una camilla mientras un profesional le aplicaba bótox en la zona de la frente.
Arizaga no tuvo inconvenientes en mostrar el procedimiento y acompañó las imágenes con un mensaje en el que contó de qué se trataba y se refirió al dolor que podía provocar la aplicación.
“Bótox. Paso a paso. Les juro que no duele”, escribió junto al video.
Las reacciones al retoque estético de Candela Arizaga
Las imágenes comenzaron a circular fuera de Instagram y llegaron hasta X, donde distintos usuarios opinaron sobre la decisión de la joven. Uno de los aspectos que más comentarios provocó fue su edad y la elección de someterse a este tipo de tratamiento estético.
“20 años tiene y ya se pone bótox. Contame qué arruga puede tener a esa edad”, expresó uno de los usuarios que reaccionó a las imágenes.
También aparecieron otros cuestionamientos, entre ellos “Plata tirada a la basura” y “Si te cuidás la piel a esa edad, no hay necesidad de nada”. Otro internauta se preguntó: “Con lo joven que es, ¿para qué?”.
No se trata de la primera vez que Candela Arizaga recurre al mismo profesional para realizarse un cambio estético. En marzo, el especialista ya había atendido a la influencer para hacerle una rinomodelación.
En ese momento, el doctor utilizó sus propias redes sociales para mostrar el procedimiento y destacar el papel de la nariz en la armonía del rostro.
“La mejor inversión que podes hacerte, es tu rostro. Estudios científicos concluyen que la nariz es la estructura más importante del rostro para realzar tu belleza. Así que te invito a invertir en vos con una rinoperfección, de la mano del mejor realizador de narices, con ácido hialurónico”, había escrito.
Ahora, el nuevo retoque de Candela Arizaga volvió a colocarla en el centro de los comentarios en las redes sociales. Todo ocurre mientras continúa la atención sobre su controvertido vínculo con Facundo Moyano, aunque esta vez fueron las imágenes de su procedimiento estético las que generaron repercusión entre los usuarios.
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