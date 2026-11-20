El periodista tomó la palabra para compartir con los televidentes la noticia sobre la intervención quirúrgica y explicar cómo impactó el difícil momento en quienes forman parte de Mandarina Contenidos.

“Como ustedes saben, la familia de Mandarina no está pasando un buen momento por el estado de salud de Mariano Chihade, el esposo de Mariana, el dueño de Mandarina, el creador y hacedor de todos los programas de la productora”, expresó al comienzo de su mensaje.

Sin embargo, después de referirse a la preocupación que generó la internación, Candalaft transmitió una noticia que llevó algo de tranquilidad al entorno laboral de la conductora. Según explicó, la operación se extendió durante varias horas, pero terminó con resultados positivos.

“Por supuesto que eso nos tiene a todos muy mal, muy compungidos, pero por suerte hoy Mariano se sometió a una operación que duró varias horas y la buena noticia es que la operación fue exitosa, que salió todo bien y eso, por supuesto, nos trae un poquito de alivio en todo este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir”, manifestó.

Finalmente, el conductor volvió a expresar el acompañamiento del equipo hacia la pareja y contó que habían recibido la confirmación del resultado de la intervención desde el centro médico.

“Mariano fue operado y hace algunas horas nada más nos avisaron desde la clínica que, por suerte y gracias a Dios, salió todo bien. (...) Le mandamos un beso enorme a Mariano y a Mariana en esta difícil situación que, como dijo Mariana en su posteo, va a pasar”, concluyó.