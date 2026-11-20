El marido de Mariana Fabbiani dejará terapia intensiva y pasará a una habitación con atención especializada
Mariano Chihade, pareja de Mariana Fabbiani, presenta una evolución positiva tras la intervención quirúrgica.
La recuperación de Mariano Chihade, pareja de Mariana Fabbiani, trajo novedades alentadoras después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido este miércoles en el Instituto Fleni, sede Belgrano. El productor había sido internado luego de que los médicos detectaran una imagen nodular en el cerebro y, tras la operación, presentó una evolución favorable que permitirá modificar las condiciones de su internación.
Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina Contenidos, brindó detalles sobre el estado de salud del empresario y anticipó cuál será el próximo paso en su recuperación.
“En las próximas horas, Mariano será trasladado a habitación común con cuidados intensivos”, comunicó.
Además, destacó que el cuadro del productor responde favorablemente a lo esperado por los profesionales que lo atienden: “Su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico”. En cuanto a su situación actual, confirmó que Chihade permanecerá internado en el mismo centro médico y acompañado por sus seres queridos. “Continúa internado en el Instituto Fleni, acompañado por su familia”.
El mensaje de los compañeros de Mariana Fabbiani tras la operación de Mariano Chihade
La preocupación por la salud de Chihade también se hizo presente en DDM , donde este miércoles Martín Candalaft, encargado de conducir el ciclo durante la ausencia de Mariana Fabbiani, dedicó los primeros minutos del programa a hablar sobre la situación que atraviesa la familia.
El periodista tomó la palabra para compartir con los televidentes la noticia sobre la intervención quirúrgica y explicar cómo impactó el difícil momento en quienes forman parte de Mandarina Contenidos.
“Como ustedes saben, la familia de Mandarina no está pasando un buen momento por el estado de salud de Mariano Chihade, el esposo de Mariana, el dueño de Mandarina, el creador y hacedor de todos los programas de la productora”, expresó al comienzo de su mensaje.
Sin embargo, después de referirse a la preocupación que generó la internación, Candalaft transmitió una noticia que llevó algo de tranquilidad al entorno laboral de la conductora. Según explicó, la operación se extendió durante varias horas, pero terminó con resultados positivos.
“Por supuesto que eso nos tiene a todos muy mal, muy compungidos, pero por suerte hoy Mariano se sometió a una operación que duró varias horas y la buena noticia es que la operación fue exitosa, que salió todo bien y eso, por supuesto, nos trae un poquito de alivio en todo este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir”, manifestó.
Finalmente, el conductor volvió a expresar el acompañamiento del equipo hacia la pareja y contó que habían recibido la confirmación del resultado de la intervención desde el centro médico.
“Mariano fue operado y hace algunas horas nada más nos avisaron desde la clínica que, por suerte y gracias a Dios, salió todo bien. (...) Le mandamos un beso enorme a Mariano y a Mariana en esta difícil situación que, como dijo Mariana en su posteo, va a pasar”, concluyó.
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