La reacción de Candela Ruggeri cuando Oscar contó sin querer su embarazo

https://twitter.com/caleruggeri/status/1537881698674757632 Lo voy a matar !!!! — Candela Ruggeri (@caleruggeri) June 17, 2022

"No atendí a mi papá después de que contó que estoy embarazada; me llamó como 20 veces y no sé si lo voy a ir a ver el Día del Padre", reveló Cande en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

La actriz reveló que el conductor lo sabía casi desde el principio, pero tuvo códigos para no darlo a conocer. "Se enteró apenas me hice los análisis", contó.

Oscar Ruggeri y su mujer Nancy ya son abuelos de dos niños.