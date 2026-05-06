Maru Botana y un adiós que duele
La reconocida cocinera confirmó que baja la persiana de uno de sus locales gastronómicos, aunque reveló que tendrá su continuidad en otro sitio.
Una noticia sacudió en las últimas horas al universo gastronómico: Maru Botana confirmó que bajará la persiana de uno de los locales más simbólicos de su carrera, ubicado en Belgrano y convertido con el paso de los años en un punto de encuentro para fanáticos de su cocina, familias y amantes de la pastelería artesanal.
El espacio, situado sobre la calle 11 de Septiembre, fue durante décadas una referencia obligada dentro de su marca y uno de los lugares más identificados con su estilo.
A través de sus redes sociales, la chef compartió la noticia junto a su equipo y no ocultó la emoción por el momento que atraviesa.
Al tratarse de uno de los espacios más famosos, llamó la atención la noticia del cierre. "Nos vamos de este local después de 22 años", reveló días atrás en las redes sociales.
"Estamos tristes porque para nosotros es toda una parte de la historia muy importante, pero estamos contentos porque continúa la historia en otro lado", añadió.
Lejos de tratarse de una despedida definitiva, Botana explicó que la decisión responde a una nueva etapa de crecimiento y renovación de su propuesta, buscando aggiornar sus espacios sin perder la esencia que la acompañó desde sus comienzos.
La marca ya tiene nueva dirección confirmada: el emprendimiento continuará en un renovado espacio ubicado en Migueles 921, a pocas cuadras del local original, donde prometen una experiencia más moderna pero fiel al ADN casero que convirtió a Maru en una referencia de la gastronomía argentina.
Con una carrera construida a base de recetas familiares, formación profesional y una impronta cálida, Maru logró expandir su universo más allá de Buenos Aires, con presencia en distintos puntos del país e incluso con proyección internacional.
Aunque el cierre del local histórico despierta nostalgia entre sus clientes más fieles, la cocinera dejó en claro que esto no representa un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo para su marca.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario