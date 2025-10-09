"Canta con Luciano", la propuesta musical que ofrece a talentos emergentes la oportunidad de cumplir su sueño
Tras superar una experiencia límite con el COVID y recuperar su voz, el joven busca dar visibilidad a otros que tienen el don del arte como él. Creiner habló con minutouno.com de un presente construido luego de estar al borde de la muerte.
A los 10 años, Luciano Creiner vivió una experiencia límite: tras contraer COVID, su garganta se cerró de manera repentina y debió ser internado de urgencia en terapia intensiva. Pasó un mes en coma intubado, con pocas expectativas de vida. Sin embargo, contra todo pronóstico, no solo recuperó su voz, sino que encontró en el canto una manera de transformar aquel dolor en arte.
Hoy, con 15 años, Luciano lanza un proyecto innovador en redes sociales que busca visibilizar a talentos emergentes y brindarles la oportunidad de subirse a un escenario en Calle Corrientes. Su objetivo es retribuir todo lo que la vida le ha dado, apoyando a la comunidad artística joven. Actualmente, es un artista juvenil consagrado con más de 240.000 seguidores en Instagram y eligió minutouno.com para hablar de su proyecto.
¿De qué se trata esta movida solidaria?
"Canta con Luciano" es una movida musical que invita a artistas independientes a enviar videos cantando y mostrando su música. Los videos que reciban más apoyo y repercusión de la comunidad serán seleccionados para presentarse en vivo junto a Luciano en octubre, en el Teatro Astros.
Desde que se abrió la convocatoria, ya se han recibido más de 500 videos, y más de 30 artistas serán elegidos para compartir escenario con Luciano el próximo 15 de octubre. El ganador será seleccionado por un prestigioso jurado y recibirá como premio la oportunidad de grabar un tema solista profesional junto al equipo de producción de Luciano.
“Este show significa mucho para mí, es devolver un poquito todo lo lindo que me está pasando, porque otros chicos van a tener la posibilidad de mostrarse en un escenario y reflejar su talento”, explica Luciano Creiner. Y agrega: “Yo sé lo difícil que es este camino. Pero es muy gratificante ver cuando lo que amo, que es la música, le llega a la gente y me vuelve con tanto amor”.
Todo lo que tenés que saber
"Canta con Luciano" no es solo un show: es un gesto de unión, resiliencia y esperanza. Con su música y su solidaridad, Luciano inspira a todos a seguir adelante y a no rendirse en su camino artístico.
Evento: "Canta con Luciano" en el Teatro Astros
Conducción: Ale Beltzer (Pasión de Sábado)
Lugar: Teatro Astros, Calle Corrientes 746
Fecha: 15 de octubre
Entradas: En boletería del teatro
