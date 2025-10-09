"Canta con Luciano", la propuesta musical que ofrece a talentos emergentes la oportunidad de cumplir su sueño

“Este show significa mucho para mí, es devolver un poquito todo lo lindo que me está pasando, porque otros chicos van a tener la posibilidad de mostrarse en un escenario y reflejar su talento”, explica Luciano Creiner. Y agrega: “Yo sé lo difícil que es este camino. Pero es muy gratificante ver cuando lo que amo, que es la música, le llega a la gente y me vuelve con tanto amor”.

Luciano Creiner 1

Todo lo que tenés que saber

"Canta con Luciano" no es solo un show: es un gesto de unión, resiliencia y esperanza. Con su música y su solidaridad, Luciano inspira a todos a seguir adelante y a no rendirse en su camino artístico.

Evento: "Canta con Luciano" en el Teatro Astros

Conducción: Ale Beltzer (Pasión de Sábado)

Lugar: Teatro Astros, Calle Corrientes 746

Fecha: 15 de octubre

Entradas: En boletería del teatro