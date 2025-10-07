Pablo Alborán y Luan Santana se unieron y prestaron "¿Qué tal te va?"

‘KM0’ es el séptimo álbum de estudio y, sin duda, es el álbum en el que el artista ha desplegado una paleta de colores más amplia dentro su repertorio. El tracklist está repleto de grandes canciones; emocionantes, sinceras y orgánicas. Un repertorio en el que podemos encontrar sonidos de vanguardia y en el que el artista explora nuevos terrenos, asumiendo de nuevo, no solo la autoría de todas sus canciones, si no también la producción y arreglos de la mayoría del álbum. El artista, que se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como personal, da rienda suelta en este álbum más que nunca a su creatividad en una obra que, sin duda, es la más rotunda y honesta de su carrera. Ya está disponible la preventa del disco con sus diferentes formatos en todas las tiendas oficiales y en la tienda oficial de Warner Music.

El lanzamiento de ‘KM0’ nos va a regalar canciones para emocionarnos, bailar y disfrutar, pero este disco también nos trae la vuelta de Pablo a los escenarios. Una gira que comienza en marzo de 2026 en Latinoamérica y que continuará hasta 2027 con conciertos por las principales ciudades de Europa, con parada por toda España. En todos los shows, el compositor unirá la pasión y emoción de sus grandes temas con un nuevo sonido más maduro e innovador marcado por el lanzamiento del nuevo disco, ‘KM0’. Las entradas ya están a la venta en www.pabloalboran.es