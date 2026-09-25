Captaron a Franco Colapinto mirando cochecitos de bebé y las redes sociales estallaron
Mientras el piloto de Fórmula 1 se desempeña en Bakú, un video suyo causó estupor en los internautas y desató todo tipo de especulaciones.
En las últimas horas, Franco Colapinto volvió a estar en el centro del ojo mediático, aunque no es estrictamente por su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, sino por un video que Yanina Latorre se encargó de difundir en redes sociales, dando lugar a todo tipo de especulaciones.
En el clip que no demoró en viralizarse se ve al piloto argentino observando cochecitos de bebé, como si deseara comprar uno. Al advertir que lo están filmando, el corredor se pone la capucha y desvía la mirada mientras continúa cerca del llamativo elemento que compran quienes están esperando un hijo.
Por supuesto, las redes sociales explotaron al ver esto y comenzaron a especular si el pilarense estaba en la dulce espera junto a ¿Maia Reffico? En tanto, otros rápidamente indicaron que bien podría tratarse de una publicidad dado que, además de su talento al volante, Colapinto se ha convertido en un referente de muchas marcas.
El mensaje de Yanina Latorre tras el video viral de Franco Colapinto
"Es la tercera vez que me mandan este video de Coalpinto en 1 minuto, averiguo y vuelvo con la data. Amooooor", escribió la conductora, sembrando dudas.
En qué posición largará este sábado Colapinto en la carrera del GP de Azerbaiyán
Franco Colapinto recibió una buena noticia después de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Una sanción aplicada por los comisarios de la FIA modificó el orden de largada y permitió que el piloto argentino de Alpine avance una posición en la parrilla de Bakú.
Colapinto había terminado décimo en la clasificación y había conseguido meterse nuevamente en la Q3. Sin embargo, Carlos Sainz, que había finalizado noveno con Williams, recibió una penalización de cinco lugares que alteró el orden definitivo. De esta manera, el argentino partirá desde la novena posición en la carrera del domingo y tendrá una oportunidad de comenzar más cerca de la zona de puntos.
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