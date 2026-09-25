Captaron a Franco Colapinto mirando cochecitos de bebé y las redes sociales estallaron.

Colapinto había terminado décimo en la clasificación y había conseguido meterse nuevamente en la Q3. Sin embargo, Carlos Sainz, que había finalizado noveno con Williams, recibió una penalización de cinco lugares que alteró el orden definitivo. De esta manera, el argentino partirá desde la novena posición en la carrera del domingo y tendrá una oportunidad de comenzar más cerca de la zona de puntos.