A 87 años de la muerte de Carlos Gardel: la tragedia que golpeó al tango

accidente muerte gardel

Su trágico final, en un accidente que nunca tuvo explicaciones técnicas, no hizo más que alimentar su mito. El último tango que cantó fue "Tomo y obligo", que interpretó desde el balcón de la sede de una radio de Medellín ante una multitud que lo aclamaba.

Un día antes de emprender el viaje, Carlos Gardel declaró en Radio La Voz de la Víctor, de Bogotá: "Voy a ver a mi vieja pronto. No sé si volveré, porque el hombre propone y Dios dispone. Pero es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como si fuera hijo propio, que no puedo decirles adiós, sino hasta siempre".

carlos gardel

Hasta el día de hoy, Buenos Aires recuerda a uno de sus hijos predilectos, a quien todavía se disputa, de a ratos, con Montevideo. Con un legado de más de 500 canciones, se convirtió en uno de los artistas más prolíficos del género. Este año se cumplen además 120 años de su nacimiento.