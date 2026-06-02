Alfa hizo declaraciones negacionistas sobre la dictadura: "El argentino no tiene ni memoria ni cultura"

alfa negacionista

Reacciones y rechazo en redes

En otro tramo de la entrevista, Alfa profundizó su postura con nuevas frases que volvieron a generar repercusiones. “El argentino no tiene memoria, tiene memoria de un pescado”, sostuvo.

Y agregó: “¿Vos sabés por qué el pescado va al vidrio y vuelve, va al vidrio y vuelve, va al vidrio y vuelve? Porque está encerrado en una pecera”.

Acto seguido, el ex participante insistió con otra declaración: “No, hablás burdés. El argentino no tiene ni memoria, ni cultura, ni nada”.

Aunque Walter ya había protagonizado distintas controversias públicas por sus comentarios, esta vez las repercusiones fueron especialmente negativas. En redes sociales se multiplicaron mensajes de repudio, críticas y cuestionamientos hacia el ex participante del reality por el contenido de sus declaraciones.