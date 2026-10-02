Escándalo y acusación: un ex Gran Hermano denunció a Romina Uhrig por estafa

Intimación legal y falta de respuesta

Ante la acumulación de deudas y el riesgo patrimonial, Bambi decidió acudir a la justicia junto a su representación legal para efectuar una denuncia de venta y notificar formalmente a Uhrig. "Yo la transferencia la hice en el mes 7 de este año, lo cual el plazo ya se cumplió. A ella le llega una carta documento notificándola. Así y todo, no me ha llamado ni me ha escrito para decir 'hagamos la transferencia' o 'disculpá'", sostuvo.

Acusaciones de manipulación y uso de beneficios por discapacidad

El testimonio sumó un matiz aún más grave al referirse al uso abusivo de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) para eximir de peajes al vehículo en cuestión. "Tengo el CUD y con el CUD le tenía puesta la patente con el Telepase para no pagar los telepases. Una vez que me peleo y decido retirarme de ese vínculo, accedió a sacarle todos los beneficios míos, porque yo tengo una discapacidad auditiva. Se aprovechó también de eso porque lo usaba para los telepases", denunció.

Finalmente, el exconcursante expresó el impacto psicológico que le provocó esta experiencia, definiendo lo sucedido como un daño sostenido en el tiempo: "Me di cuenta de que era una manipuladora. Me estuvo haciendo mucho daño psicológico. Es una persona muy cruel, a mí me hizo mucho daño. Me hizo una estafa emocional porque claramente confié en ella".