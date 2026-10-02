Escándalo y acusación: un ex Gran Hermano denunció a Romina Uhrig por estafa
El presunto damnificado es Sebastián Bello, más conocido como "Bambi". El joven reveló que la mediática compró un auto y lo puso a su nombre.
El exintegrante de Gran Hermano, conocido como Bambi (Sebastián Bello) rompió el silencio en una entrevista y lanzó una fuerte acusación contra la exdiputada y mediática Romina Uhrig. Según su testimonio, fue víctima de una "estafa emocional" y manipulación tras haber accedido a poner un vehículo a su nombre y beneficiarle con exenciones de pago.
El origen del conflicto entre Bambi y Romina Uhrig: un favor que terminó en deuda
Bambi explicó que la relación comenzó tras su salida del reality, cuando entablaron una amistad cercana que lo llevó a hospedarse temporalmente en la casa de Uhrig. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando la mediática le pidió un favor legal involucrando un automóvil.
"Ella me llama para consultarme si estaría de acuerdo en poner mi nombre en su nuevo auto. En eso me puso la excusa de que tenía quilombos legales con la expareja, que tenía miedo de que se quedara también con su auto. Le dije 'bueno', por las nenas también y para devolverle el favor de que me había hospedado", relató Bambi.
A mediados de noviembre del año pasado, el ex GH cedió al pedido. No obstante, con el paso de los meses comenzaron a llegar las consecuencias financieras a su domicilio. "Me están llegando las multas que tiene ella en el Acceso Oeste a mi nombre. Hay una deuda de $1.600.000 aproximadamente, según las infracciones de Buenos Aires", detalló.
Además, reveló que la ex Gran Hermano intentó ir más allá al solicitarle un trámite financiero mayor: "Quería que yo sacara 5 millones de crédito de no sé dónde para que yo hiciera la transferencia".
Intimación legal y falta de respuesta
Ante la acumulación de deudas y el riesgo patrimonial, Bambi decidió acudir a la justicia junto a su representación legal para efectuar una denuncia de venta y notificar formalmente a Uhrig. "Yo la transferencia la hice en el mes 7 de este año, lo cual el plazo ya se cumplió. A ella le llega una carta documento notificándola. Así y todo, no me ha llamado ni me ha escrito para decir 'hagamos la transferencia' o 'disculpá'", sostuvo.
Acusaciones de manipulación y uso de beneficios por discapacidad
El testimonio sumó un matiz aún más grave al referirse al uso abusivo de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) para eximir de peajes al vehículo en cuestión. "Tengo el CUD y con el CUD le tenía puesta la patente con el Telepase para no pagar los telepases. Una vez que me peleo y decido retirarme de ese vínculo, accedió a sacarle todos los beneficios míos, porque yo tengo una discapacidad auditiva. Se aprovechó también de eso porque lo usaba para los telepases", denunció.
Finalmente, el exconcursante expresó el impacto psicológico que le provocó esta experiencia, definiendo lo sucedido como un daño sostenido en el tiempo: "Me di cuenta de que era una manipuladora. Me estuvo haciendo mucho daño psicológico. Es una persona muy cruel, a mí me hizo mucho daño. Me hizo una estafa emocional porque claramente confié en ella".
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