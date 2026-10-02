La tierna foto de Ricardo Darín junto a su nieto Dante que endulzó las redes: "El abuelo"
El Chino Darín compartió en sus redes sociales una especial postal de Ricardo Darín mientras sostenía en brazos a su nieto Dante.
Una escena familiar protagonizada por Ricardo Darín y su nieto Dante generó ternura en las redes sociales. Fue el Chino Darín quien decidió compartir el especial momento en sus historias de Instagram y mostrar una faceta íntima del reconocido actor.
En la fotografía, Ricardo aparece con anteojos y sosteniendo al pequeño en sus brazos mientras intenta hacerlo dormir. Atento al bebé y con la mirada puesta sobre él, el actor quedó retratado en un momento de absoluta conexión con el integrante más chico de la familia.
"El abuelo", escribió el Chino Darín junto a la imagen que eligió publicar en sus redes sociales.
La llegada de Dante a la familia Darín
Dante nació el pasado 9 de febrero en Barcelona y es el primer hijo del Chino Darín y la actriz española Úrsula Corberó. A ocho meses de su llegada, el bebé disfruta ahora de unos días en Buenos Aires junto a su familia, lo que permitió que Ricardo pudiera compartir tiempo con su nieto.
La postal no tardó en despertar ternura entre los seguidores del Chino, ya que permitió conocer una escena alejada de la exposición habitual y vinculada directamente con la intimidad familiar de los Darín.
Tras el nacimiento de Dante, Úrsula Corberó también había hablado sobre la llegada de su primer hijo y expresó la felicidad que atravesaba la pareja en aquella nueva etapa.
"Está todo súper bien, todo soñado, estoy muy contenta. Muchísimas gracias", indicó con amabilidad la actriz días después de convertirse en madre.
Úrsula Corberó y el Chino Darín llevan diez años de relación, durante los cuales buscaron mantener un equilibrio entre sus carreras y la exposición pública, preservando especialmente los aspectos más personales de su vínculo.
Ahora, con la llegada de Dante, la familia atraviesa una nueva etapa y la imagen compartida por el Chino dejó al descubierto uno de esos momentos: Ricardo Darín disfrutando de su rol de abuelo con su nieto en brazos.
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