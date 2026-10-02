La tierna foto de Ricardo Darín junto a su nieto Dante que endulzó las redes: "El abuelo"

Tras el nacimiento de Dante, Úrsula Corberó también había hablado sobre la llegada de su primer hijo y expresó la felicidad que atravesaba la pareja en aquella nueva etapa.

"Está todo súper bien, todo soñado, estoy muy contenta. Muchísimas gracias", indicó con amabilidad la actriz días después de convertirse en madre.

Úrsula Corberó y el Chino Darín llevan diez años de relación, durante los cuales buscaron mantener un equilibrio entre sus carreras y la exposición pública, preservando especialmente los aspectos más personales de su vínculo.

Ahora, con la llegada de Dante, la familia atraviesa una nueva etapa y la imagen compartida por el Chino dejó al descubierto uno de esos momentos: Ricardo Darín disfrutando de su rol de abuelo con su nieto en brazos.